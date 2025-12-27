الموافقة على أقراص لإنقاص الوزن بديلة لحقن أوزمبيك وأرخص منها

أعلنت شركة نوفو نورديسك أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على دواء “ببتيدها الفموي الشبيه بالغلوكاغون 1” (GLP-1) لإنقاص الوزن وعلاج السمنة لدى البالغين.

ووفق الجزيرة، فإن المادة الفعالة في هذا العقار سيماغلوتيد، وهي المادة نفسها الموجودة في حقن أوزمبيك وويجوفي.

وينتمي سيماغلوتيد إلى فئة من الأدوية تسمى “ناهضات الببتيد-1 الشبيهة بالغلوكاغون، والتي تعمل عن طريق الارتباط بمستقبلات “1” GLP- التي تحفز إفراز الإنسولين من البنكرياس عندما تحتاج إليه.

كما يساعد على تقليل كمية السكر التي يفرزها الكبد، ويبطئ خروج الطعام من المعدة، ويساعد الجمع بين هذه التأثيرات على خفض مستويات السكر التراكمي “إيه1 سي” (A1C) والسكر في الدم، وقد يساعد أيضا في تقليل الشهية.

ويُعدّ هذا إنجازا مهما في هذا المجال، الذي عانى لسنوات طويلة في سبيل إنتاج أقراص فعّالة بديلة لحقن إنقاص الوزن، وفقا لتقرير لـ”لورين ج. يونغ” في مجلة “ساينتفك أميركان”.

يقول دانيال دروكر، مختص الغدد الصماء في جامعة تورنتو، والذي سبق له العمل مستشارا لشركة نوفو نورديسك: “يُفضّل معظم الناس تناول الأقراص على الحقن المنتظمة. من الجيد أن تتوفر خيارات أكثر للناس”. في الوقت نفسه، قد تُحسّن الأقراص بشكل كبير من إمكانية الحصول على الدواء عن طريق خفض التكاليف، إذ قد تصل تكلفة الحقن إلى مئات الدولارات شهريا.

وتقول روزالينا مكوي، مختصة الغدد الصماء والباطنية في جامعة ميريلاند: “الأقراص أسهل في النقل والإنتاج”، مضيفة أنها تأمل أن تُسهم موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجديدة في زيادة إمكانية الحصول على هذه الأدوية.

الشرق القطرية