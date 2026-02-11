علامات فى العينين تساعد على اكتشاف الإصابة بـ 3 أمراض مختلفة

قد يكون إرهاق العين أو العلامات المرضية الأخرى الخاصة بالعيون، هى فى حقيقتها علامات تحذيرية لأمراض أخرى، وتحديدا الأمراض المزمنة على رأسها السكر وارتفاع ضغط الدم، وحتى التهاب المفاصل.

ووفقا لصحيفة “The Mirror”، قالت ديميترا سكوندرا، أستاذة طب العيون وعلوم البصر في جامعة شيكاغو الطبية، أن العينين يمكن أن تكشف عن حالتنا الصحية أكثر مما نتصور، وبالتالي يمكن لفحص العين أن يكشف عن أي مشاكل صحية كامنة.

العلاقة بين العين والأمراض الأخرى

قالت سكوندرا: “إن ترتيب الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين، والمعروف باسم الأوعية الدموية في الشبكية، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة القلب، وهذا يعني أن المشاكل التي نراها في العين يمكن أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بمشاكل صحية في القلب والأوعية الدموية في الجسم.”

وأوضحت: “تشمل معظم فحوصات العين فحص الجزء الخارجي والداخلي للعين، وللقيام بذلك يستخدم طبيب العيون منظار العين لفحص أشياء مثل ردود فعل الحدقة، وعدسة العين، والشبكية، والعصب البصري”.

مشكلات صحية يكشفها فحص العين

أشارت سكوندرا إلى عدد من المشكلات الصحية التي يمكن الكشف عنها من خلال فحص العين، وهى:

ارتفاع ضغط الدم

يعرف ارتفاع ضغط الدم أيضاً باسم فرط ضغط الدم، وغالباً ما يكون بدون أعراض، ومع ذلك، يمكن أن تظهر علاماته في العينين.

وأوضحت سكوندرا: “في العين، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في اعتلال الشبكية، أو تلف الأوعية الدموية الرئيسية في العين، وهذا قد يؤدي إلى نزيف في العين، وعدم وضوح الرؤية، وتورم، وتجلط الدم، وتلف العصب أو حتى سكتة دماغية في الشبكية مع فقدان كامل للبصر.”

ويمكن لأخصائي العيون فحص الأوعية الدموية في العينين، والكشف عن علامات ارتفاع ضغط الدم أو حتى مرض السكري، حتى بدون استخدام جهاز قياس ضغط الدم، للتأكد من مدى حدوث تغييرات في نسبة أو شكل الأوعية الدموية في الشبكية أو جلطات دموية صغيرة في العين، والتى ربما ترجع إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول.

مرض السكر

بحسب البروفيسورة سكوندرا، يشخَص مرض السكري “عادةً” من خلال فحص العين، وأضافت: “في العين، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مشاكل في الأوعية الدموية الصغيرة.

وأضافت أنه إذا حدث هذا، فإن المريض يكون معرضاً لخطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري، والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى ومشاكل في القلب والكلى، كما أن مرض السكري مرتبط بأمراض القلب، موضحة أنه لا يجب أن يؤدي مرض السكري إلى فقدان البصر أو الإصابة بمشاكل في القلب، حيث يمكن لفحص بسيط للعين أن يساعد المريض على اكتشاف المرض مبكراً ووضعه على الطريق الصحيح للعلاج المناسب.

التهاب المفاصل

قد يبدو الأمر مستبعداً، لكن الأعراض التي تظهر في العينين قد تشير أيضاً إلى مشاكل في المفاصل والتهاب المفاصل، قائله: “لا يقتصر الأمر على إمكانية الكشف عن مشاكل القلب من خلال فحص العين الروتيني، بل يمكن أيضاً اكتشاف الأمراض الالتهابية الجهازية التي تسبب التهاب المفاصل والتهابات في أجزاء أخرى من الجسم”.

يمكن أن تسبب العديد من هذه الحالات التهاب العين، مما قد يؤدي إلى الألم والاحمرار جفاف العين، على سبيل المثال، يرتبط عادةً بهذه الحالات، وإذا كان شديدًا ولم يُعالج، فقد يُسبب تلفًا في القرنية، وهي السطح الشفاف ذو الشكل القبي للعين.

اليوم السابع