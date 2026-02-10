أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج

إذا كنت تعاني من ارتعاش في عينيك طوال اليوم، أو بشكل متقطع لأسابيع، فأنت لست وحدك، فارتعاش الجفن، المعروف طبيًا باسم ارتعاش العضلات، أحد أكثر الأعراض العصبية الحميدة شيوعًا، غالبًا ما يكون الشعور به أشبه برفرفة خفيفة تحت الجلد، أو تشنج قصير في الجفن العلوي أو السفلي، أو نبض سريع لا يمكنك السيطرة عليه على الرغم من أن هذا الشعور قد يكون مزعجًا (بل ومقلقًا إذا استمر)، إلا أن ارتعاش العين عادةً ما يكون غير ضار ومؤقتًا، وفقا لموقع تايمز ناو.

الأسباب الأكثر شيوعاً لارتعاش العين

معظم ارتعاشات العين تحدث بسبب عوامل نمط الحياة اليومية، وليس بسبب مشاكل طبية خطيرة.

التوتر أحد أبرز الأسباب فعندما يكون الجسم في حالة توتر شديد، قد تُصاب مجموعات العضلات الصغيرة، بما فيها الجفن، بخلل في الانقباض.

حتى التوتر البسيط الناتج عن تعدد المهام أو ضيق الوقت قد يكون كافيًا لإحداث ارتعاش العين.

يلعب الإرهاق وقلة النوم دورًا رئيسيًا أيضًا، إذا كنت تسهر لوقت متأخر، أو تسافر كثيرًا، أو تعاني من قلة النوم، فقد تصبح العضلات الصغيرة حول عينيك مفرطة النشاط.

أصبح إجهاد العين، وخاصةً الناتج عن الشاشات، أحد أكثر الأسباب شيوعاً في العصر الحديث فالساعات التي نقضيها في التحديق في الأجهزة الرقمية دون رمش كافٍ أو أخذ فترات راحة يمكن أن تؤدي إلى فرط تحفيز عضلات الجفن.

يمكن للكافيين والمنبهات، بما في ذلك الشاي ومشروبات الطاقة والقهوة وحتى بعض الأدوية، أن تزيد من نشاط الأعصاب وتسبب ارتعاشات متكررة.

جفاف العين سبب شائع آخر بشكلٍ مفاجئ إذا كنت تعمل في بيئات مكيفة، أو ترتدي عدسات لاصقة، أو ببساطة لا ترمش بشكل كافٍ، فقد يؤدي الجفاف إلى تهيج سطح العين وتحفيز التشنجات.

أسباب أقل شيوعًا لارتعاش العين

على الرغم من ندرتها إلا أن بعض حالات ارتعاش العين قد تكون مرتبطة بما يلي..

اختلالات التغذية، مثل انخفاض مستوى المغنيسيوم.

الحساسية، التي يمكن أن تسبب تهيج الجفن.

تشنج الجفن الأساسي الحميد، وهو حالة عصبية مزمنة (أقل شيوعاً بكثير).

عادة ما تترافق هذه الأعراض مع أعراض أخرى، مثل الحساسية للضوء، أو تشنجات الوجه، أو تهيج العين

متى يجب أن تقلق عند ارتعاش العين ؟

على الرغم من أن معظم ارتعاشات العين غير ضارة، استشر طبيباً إذا..

استمر الارتعاش لأكثر من بضعة أسابيع

بدأ الجفن بالانغلاق لا إرادياً

انتشر الارتعاش إلى أجزاء أخرى من الوجه

أصبحت العين حمراء أو متورمة أو مؤلمة

لديك صعوبة مستمرة في الرؤية

غالباً ما يكون الارتعاش المستمر حميداً، ولكن يجدر استبعاد المشكلات العصبية أو العينية الكامنة.

كيفية إيقاف ارتعاش العين

معظم الارتعاشات تزول من تلقاء نفسها لكن بعض التعديلات البسيطة قد يساعد في تسريع الشفاء.

قلل من وقت استخدام الشاشة أو اتبع قاعدة 20-20-20 (كل 20 دقيقة، انظر إلى مسافة 20 قدمًا لمدة 20 ثانية).

قلل من تناول الكافيين.

احصل على قسط كافٍ من النوم.

استخدم قطرات ترطيب العين إذا كان الجفاف عاملاً مؤثراً.

ضع كمادة دافئة لإرخاء العضلات.

يمكنك التحكم في التوتر من خلال تمارين التنفس أو فترات راحة قصيرة. استغل التوتر من خلال تمارين التنفس أو فترات الراحة القصيرة.

ارتعاش العين عادةً ما يكون علامة على أن جسمك يحتاج إلى الراحة أو الترطيب أو الاستراحة، ورغم أنه نادر ما يكون خطيراً، إلا أنه من المفيد دائماً الانتباه إلى عادات نمط حياتك ومنح عينيك الراحة التي تحتاجها.

اليوم السابع