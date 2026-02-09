هذا السبب وراء شعورك بالانتفاخ رغم اتباعك نظامًا غذائيًا صحيًا

يعانى بعض الناس من مشكلات في الهضم مثل الانتفاخ بعد الأكل بالرغم من اتباعهم نظامًا غذائيًا صحيًا، ويوضح تقرير موقع “Ndtv” السبب وراء ذلك.

يقول الأطباء وخبراء التغذية إن إتباع نظام غذائى صحى غنى بالمزيد من الألياف ليس بالضرورة خيارًا صحيًا، حيث يعتقد الكثيرون خطئًا أن الألياف حلاً للعديد من مشكلات الجهاز الهضمي، ولكنها ليست الاستراتيجية الأمثل لمعالجة هذه المشكلات.

يميل الناس إلى تناول الألياف، وإضافة المزيد من الخضراوات من أجل تعزيز صحة الأمعاء، ومنع الإمساك، والمساعدة على الهضم، ولكنهم قد يبالغون في تقدير كمية الألياف التي يحصلون عليها من السلطات وحدها، حيث يقول خبراء التغذية إنه للحصول على 30 جرامًا من الألياف، يحتاج الشخص إلى تناول أكثر من 15 طبقًا من السلطة، بالرغم أنه يمكن الحصول على الكمية نفسها بتناول حبة أفوكادو واحدة، وملعقتين صغيرتين من بذور الكتان، وملعقتين كبيرتين من بذور الشيا، أو حبة جوافة، مع نصف كوب من البراعم أو الحمص.

لماذا قد تأتي الإفراط في تناول الألياف بنتائج عكسية؟

على غرار البروتين فإن الألياف ليست مفيدة دائمًا، وهذا ليس أمرًا جديدًا، حيث أن الإفراط في تناول الألياف ليس بالضرورة علاجًا فعالًا لمشكلات الجهاز الهضمى، فقد يحدث العكس وتسبب مشكلات مزعجة مثل الانتفاخ والغازات، والسبب في ذلك هو أن المعدة لا تشفى بزيادة حجم الطعام، بل تشفى بالتسلسل.

و قد يكون الإفراط في تناول الألياف غير القابلة للذوبان ضارًا في حالات مثل فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، والإمساك المزمن، أو تهيج الأمعاء وبطء حركة الأمعاء، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراض مثل الألم والانتفاخ، وإبطاء حركة الأمعاء، وزيادة التخمر في المعدة، وإعاقة الهضم، لذلك لا ينبغي أن تكون إضافة كميات كبيرة من الألياف إلى النظام الغذائي الخطوة الأولى نحو تحسين صحة الأمعاء.

التسلسل الصحيح لتحسين الهضم

بحسب خبراء التغذية فإن الخطوة الأولى هي فهم كيفية عمل المعدة، ويشمل ذلك تقييم حركتها، ومستوى الالتهاب فيها، ومدى تحملها للطعام، حيث تهدف المعالجة المبكرة إلى استقرار بيئة الجهاز الهضمي، وتحسين حركة الأمعاء، وتخفيف الشعور بالانزعاج.

كما ينبغي إضافة الألياف تدريجيًا، حيث يمكن إدخال الخضراوات النيئة والبقوليات بعد الألياف القابلة للذوبان أو البذور، فإذا كنت تتناول طعامًا صحيًا وما زلت تعاني من صعوبة في تناول الطعام، فالمشكلة ليست في جهدك، بل في النظام الغذائي.

اليوم السابع