طرق طبيعية للتحكم فى حب الشباب من نظامك الغذائى

غالبًا ما يُشار إلى الهرمونات أو التوتر أو نظام العناية بالبشرة كعوامل مؤثرة في ظهور حب الشباب، ولكن ما تأكله يمكن أن يكون أيضًا عاملًا قويًا يؤثر على صحة البشرة، وفقًا لتقرير موقع “Healthsite”.

وتشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي له علاقة وثيقة بحب الشباب، لذلك فإن بعض الأطعمة قادرة على تهدئة البثور، بينما قد يتسبب البعض الآخر في ظهورها دون أن نشعر، فمن المهم معرفة هذه العلاقة للسيطرة على البثور المزعجة.

كيف يؤثر النظام الغذائي على حب الشباب؟

حب الشباب هو نتيجة انسداد المسام وإفراز الزيوت والخلايا الميتة والبكتيريا، ويتأثر هذا الأمر بالنظام الغذائي من حيث مستويات الهرمونات والالتهابات وارتفاعات سكر الدم، فالأطعمة التي تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الأنسولين قد تحفز إنتاج الزيوت، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور، وفي المقابل، يمكن للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية أن تقلل الالتهابات وتساهم في الحفاظ على صحة البشرة.

أطعمة معروفة بفوائدها للبشرة ويمكنها مع مرور الوقت أن تقلل من حب الشباب:

الفواكه والخضراوات

مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الموجودة في الفواكه والخضراوات فعالة في مكافحة الالتهابات، مثل الخضراوات الورقية والتوت والجزر والفلفل الحلو، حيث تساعد في إصلاح البشرة ومكافحة الإجهاد التأكسدي.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

يمكن تخفيف وتيرة الالتهابات وحب الشباب باستخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في أطعمة مثل الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا والأسماك الدهنية، وهذه دهون صحية تساعد البشرة على تكوين حاجز طبيعي يحميها من حب الشباب والبثور.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والكينوا، ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فهي لا تدخل مجرى الدم مع السكر، بل ببطء شديد، وهذا يساعد على تجنب ارتفاعات الأنسولين المفاجئة التي تُفاقم حب الشباب.

الأطعمة المخمرة

تساعد الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي والكفير والأطعمة المخمرة، في الحفاظ على صحة الأمعاء، ويمكن للميكروبيوم المعوي الصحي أن يقلل الالتهابات ويحسن حالة البشرة.

فيما يلى.. أطعمة قد تزيد من حدة حب الشباب:

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع

يُعد الخبز الأبيض والوجبات الخفيفة السكرية والمعجنات والمشروبات الغازية من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع القادرة على رفع نسبة السكر في الدم بسرعة، ويمكن أن تؤدي هذه الارتفاعات إلى زيادة إنتاج الزيوت والالتهابات، وهي عوامل تساهم في ظهور البثور.

منتجات الألبان

ربطت العديد من الدراسات بين منتجات الألبان، وخاصة الحليب الخالي من الدسم، وظهور حب الشباب، ومن المحتمل أن يكون للألبان تأثير على الهرمونات التي تنظم إفراز الزيوت في الغدد الدهنية بالجلد.

الوجبات السريعة

عادةً ما تكون الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة غير صحية، لاحتوائها على دهون ومواد مضافة تزيد من الالتهابات، وقد يؤدي الاستخدام المستمر لها إلى تفاقم حب الشباب.

السكريات

قد يؤدي السكر إلى تفاقم الالتهاب والتسبب في اختلال التوازن الهرموني، مما قد يؤدي بدوره إلى ظهور البثور.

بشكل عام، لا يُعالج الطعام حب الشباب، لكنه يُؤثر بشكل كبير على حالة البشرة ومظهرها، كما يُمكن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية والأطعمة المضادة للالتهابات، وتجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والأطعمة المُصنعة، وهو أمر مهم للسيطرة على ظهور البثور على المدى الطويل.

في حالة حب الشباب المُستمر أو الشديد، يُعد اتباع نظام غذائي صحي، والعناية بالبشرة، والاستشارة الطبية المُتخصصة أفضل الحلول.

اليوم السابع