من غير أدوية.. 5 طرق طبيعية للتخلص من قشرة الشعر بشكل نهائي

تُعد قشرة الشعر من أكثر مشكلات فروة الرأس شيوعًا، وتسبب إزعاجًا كبيرًا لمن يعانون منها، سواء بسبب المظهر غير المرغوب فيه أو الحكة والاحمرار المصاحبين لها، وتظهر القشرة نتيجة عدة عوامل، أبرزها جفاف فروة الرأس، أو الإفراط فى استخدام مستحضرات التصفيف، أو نمو فطريات تؤثر على توازن فروة الرأس.

معظم حالات قشرة الشعر الخفيفة إلى المتوسطة يمكن السيطرة عليها من خلال عادات يومية صحية ووصفات منزلية طبيعية حسبما ذكر موقع «هيلث لاين»، دون الحاجة إلى علاجات طبية، بشرط الاستمرار والالتزام بطريقة الاستخدام المناسبة.

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر فى المنزل

– زيت جوز الهند، يساعد على ترطيب فروة الرأس وتقليل الجفاف، ويُدلك به الشعر قبل الاستحمام بنصف ساعة، ثم يُغسل جيدًا.

– خل التفاح، يساهم فى إعادة توازن درجة الحموضة فى فروة الرأس والحد من نمو الفطريات، ويُستخدم بتخفيفه بالماء ثم شطف الشعر به مرة أسبوعيًا.

– جل الصبار (الألوفيرا)، يتميز بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، ويُوضع مباشرة على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة قبل الغسل.

– زيت شجرة الشاى، معروف بقدرته على مكافحة الفطريات والبكتيريا، ويمكن إضافة بضع قطرات منه إلى الشامبو المستخدم.

– عصير الليمون، يساعد على تقشير فروة الرأس وإزالة القشور المتراكمة، ويُستخدم بحذر لتجنب التهيج.

