مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى

يمكن لبعض المشروبات أن تساعد على رفع المناعة والوقاية من الإصابة بالأمراض، لاحتوائها على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تساعد على دعم جهاز المناعة، وتشير الأبحاث إلى أن إدخال المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية مثل فيتامينات أ، ج، د، وهـ، بالإضافة إلى الزنك، في نظامك الغذائي، يلعب دورًا حيويًا في وظيفة المناعة بشكل عام

ونشر موقع “Very Well Health”، عددا من المشروبات الطبيعية التى تساعد على رفع المناعة.

مشروبات تساعد على رفع مناعتك

شاي أخضر بالليمون والزنجبيل

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينولات وفيتامين سي، التي يمكن أن تحمي من الجذور الحرة الضارة، مما يجعله مشروبًا أساسيًا لتعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهابات، وإضافة مكونات مثل الليمون والزنجبيل إلى الشاي الأخضر توفر جرعة إضافية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تنظيم جهاز المناعة والحماية من الأمراض والعدوى.

حليب اللوز

لأن حليب اللوز مصنوع بشكل أساسي من اللوز، فإنه يحتوي على فيتامين هـ ، الذي يدعم وظائف المناعة ويحمي من الإجهاد التأكسدي، وتشير الأبحاث إلى أن المكسرات، كاللوز، تُعدّ من أهمّ مُعزّزات المناعة، ويعود ذلك جزئيًا إلى احتوائها على مضادات الأكسدة من الستيرولات النباتية والدهون الصحية، وهو مزيج يُقوّي جهاز المناعة ويُكافح الالتهابات، كما تُساهم العناصر الغذائية الإضافية الموجودة في حليب اللوز، بما في ذلك فيتامين ب12 والكالسيوم، في تحسين وظائف المناعة بشكل عام.

عصير أخضر

عادة ما تكون العصائر المعصورة على البارد غنية بالعناصر الغذائية المعززة للمناعة، مثل فيتامينات أ، ج، وهـ، وعلى الرغم من اختلاف مكونات عصير الخضار الأخضر، إلا أن اختيار نوع يحتوي على الخضراوات الورقية، مثل السبانخ واللفت والكرنب ، سيضمن حصولك على كمية وافرة من فيتامين سي وبيتا كاروتين (فيتامين أ)، ويساعد هذان العنصران الغذائيان تحديداً في الحفاظ على جهاز مناعي سليم بفضل خصائصهما المضادة للالتهابات ومكافحة العدوى.

عصير البرتقال

تعد الحمضيات، كالبرتقال، غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والمعادن التي تدعم جهاز المناعة، و تشير الأبحاث إلى أن تناول البرتقال والحمضيات الأخرى بانتظام يُساعد على تعزيز المناعة، حيث يزيد فيتامين سي من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تُساعد الجسم على مكافحة العدوى .

شرب كوب واحد فقط من عصير البرتقال يمكن أن يساعدك على جني هذه الفوائد لجهاز المناعة، حيث يحتوي ما يعادل ¾ كوب تقريبًا من هذا المشروب على حوالي 93 ملليجرامًا من فيتامين سي، وهو ما يزيد عن 100% من الكمية اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين

طرق أخرى لتقوية جهاز المناعة

إضافةً إلى إدخال بعض هذه المشروبات المعززة لجهاز المناعة في نظامك الغذائي، يوجد بعض النصائح الأخرى التي يوصي بها الخبراء لدعم وظائف جهاز المناعة بشكل عام، مثل:

ـ دمج النشاط البدني اليومي : تشير الأبحاث إلى أن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق تخليص الجسم من الجراثيم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم : ينتج جهازك المناعي بروتينات وقائية أثناء النوم، والتي يمكنها مكافحة العدوى وتقليل الالتهاب.

ـ تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات : يضمن تناول الفواكه والخضراوات والبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة والمكسرات، حصولك على العناصر الغذائية اللازمة لتقوية جهاز المناعة لديك.

ـ إدارة التوتر من خلال اليقظة الذهنية : يمكن لأنشطة مثل اليوجا والتأمل والتنفس العميق أن تساعد في خفض مستويات الكورتيزول المرتفعة، والتي قد تعيق وظيفة خلايا المناعة.

ـ التعرض لأشعة الشمس : يعزز ذلك مستويات فيتامين د، الذي ينشط خلايا الجهاز المناعي ويحمي من العدوى.

ـ غسل اليدين باستمرار : تجنب لمس وجهك، وحافظ على نظافة يديك، للمساعدة في الحد من التعرض للجراثيم الضارة.

ـ الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكريات : يمكن لهذه الأنواع من الأطعمة أن تضعف الخلايا المناعية وتزيد من الالتهابات في الجسم.

اليوم السابع