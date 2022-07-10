المباحث تضبط حشيش أفغاني و(آيس كريستال)





شنت ادارة المباحث والتحقيقات الجنائیة ولاية نهر النيل عبر فرعية بربر، حملة منعية وكشفية كبرى لمكافحة الجريمة واسعة النطاق، بجانب محاربة الظواهر السالبة والحد من انتشار المخدرات والخمور شملت مروجي الخمور، والمخدرات واسفرت نتائجها عن ضبط1كيلو من الحشيش الافغاني و5 جرام من البودرة (أيس كريستال).

وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 15 أ مخدرات و3 بلاغات تحت المادة 20 أ مخدرات، كما تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت الماده 78 ج، بالإضافة لضبط 6 متهمين، وتم وضع المضبوطات معروضات في البلاغ.

الصيحة