توقيف متهم واستعادة مسروقات بقيمة (15) مليون جنيه





تمكن فريق ميداني مشترك من فرعية بربر بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية ولاية نهر النيل، وشرطة المحلية والشرطة الامنية والاحتياطي المركزي وجهاز الامن، من تسديد البلاغ رقم (2085) تحت المادة (174) ق. ج بقسم شرطة أبو حمد والشاكي فيه يعمل بأحد مشاريع الأمن الغذائي.

حيث أفاد الشاكي بأن مجهولاً تمكن من دخول القرية الإدارية وقام بكسر المخزن وتمكن من سرقة سبعة محاور وكيبل و(2) لديتر ومولد كهربائي، وبموجب البلاغ الذي ورد لفرعية أبو حمد تم تكوين فريق ميداني مشترك من المباحث وشرطة المحلية والشرطة الأمنية والاحتياطي المركزي وجهاز الامن ، لتسديد البلاغ وضبط الجناة، ومن خلال خطة نوعية محكمة تم عمل كردون وتطويق كامل لسوق الطواحين ابو حمد أسفر عن توقيف المتهم (ي، س، آ) وبتفتيش المخزن الخاص به وجد به كيبل طوله (7) متر و(13) درقة و(4) حافظة مياه و(1) جهاز ذهب و(13) جاك كمر و(2) مولد كهربائي، و(22) أسطوانة غاز كبيرة و(4) محاور و(2) مفتاح كهرباء و(1) أنبوبة غاز طبخ ولوح طاقة شمسية و(شباك) و(2) مروحة سقف وإطار عربة، واثنين إطار درداقة و(2) عفريتة كبيرة، وتبلغ قيمة المسروقات (15.000.000) جنيه، وبحضور الشاكي في البلاغ تعرف على المضبوطات والتي تم وضعها معروضات في البلاغ وحجز المتهم بقسم شرطة أبو حمد.

الصيحة