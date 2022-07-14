



لقي 13 مهاجر سوداني حتفهم حرقًا بعد تعرضهم لحادث سيارة وهم في طريقهم من مدينة الكفرة إلى مدينة إجدابيا.

وقال برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا إنّ 9 مهاجرين توفوا حرقًا وأصيب 5 آخرون من إجمالي 45 مهاجر قبيل عيد الأضحى فى حادث سير وهم في طريقهم من مدينة الكفرة إلى مدينة إجدابيا عبر طرق وعرة يعرفها المهربين.

وارتفع عدد الوفيات أمس إلى 13 حيثُ تم مواراة جثامين ضحايا الحادث أمس “الخميس” بمدينة جالو بليبيا.

وفاة 13 مهاجر سوداني حرقًا في حادث مروري بليبيا كانوا في طريقهم من مدينة الكفرة إلى مدينة إجدابيا

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة وقوع الحادث وهرولة ناجين ومحاولات استغاثة وقد بدت عليهم الإصابات وسط جثث متناثرة بالقرب من السيارة التي تقلهم واندلعت فيها النيران، وفقاً للمنظمة.

باج نيوز