وفاة 8 أشخاص في حادث مروري بطريق بارا امدرمان





وقع حادث مروري بطريق الصادرات بارا – امدرمان لعربة قادمة من المزروب عند نقطة الكيلو 46 شمال جريجخ حيث توفي في الحال ثمانية اشخاص واصيب شخص آخر.

وتعود أسباب الحادث الى السرعة الزائدة والنعاس الذي تغلب على السائق وافقده السيطرة في التحكم على قيادة المركبة وادي لاصطدامها من الخلف، تم نقل الجثامين لمشرحة الأبيض فيما نقل المصاب لتلقي العلاج بغرفة الإنعاش فى حاله صحية غير مستقرة .

هذا وقد ترحم الاستاذ ادم الطيب نور المدينة الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان أثناء مشاركته في تشييع ضحايا الحادث على اروح الشهداء.

وتورد (سونا) اسماء المتوفين:

٠١ عوض حمد عمر عجبنا سائق

٠٢ محمدالامين موسى سليطبن

٠٣ عمرالنورحمد عمر

٠٤مصطفي محمد جمع الله

٠٥ ام خيان إسماعيل جمع الله

٠٦ ام عزين محمد موسى ماريق

٠٧ ام سلمه المراد العوض

٠٨ مزن حمد جمع الله الصافي

و المصاب:

أحمد حسين حمدعمر.

سونا