بعد 8 أيام.. العثور على “خالد السوداني” متوفَّى في صحراء “القصب” بالسعودية





عثر أحد المواطنين على جثمان راعي الإبل “خالد”، الذي فُقد منذ يوم عرفة، وقد وافته المنية في الصحراء بالقرب من قرية القصب (150 كم شمال غربي الرياض).

وطبقًا للمعلومات فإن أحد المارة شاهد جثمان الرجل ملقى على الأرض اليوم في منطقة صحراوية بمنطقة رعي قطيع إبله؛ فقام على الفور بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت بدورها الموقع، وتم طلب الطب الشرعي والأدلة الجنائية لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وكان “خالد”، وهو مقيم سوداني، قد فُقد أثره منذ يوم عرفة بعد أن عادت رعيته وهو غائب، ولم يجب على هاتفه النقال منذ حينها؛ فبدأت الجهات الأمنية والإنقاذ بمساندة متطوعين بعمليات بحث وتمشيط للمواقع المتوقع وجوده فيها، ولم تسفر العمليات عن شيء حتى وصول البلاغ اليوم من أحد المارة بعد قرابة 8 أيام من اختفائه.

صحيفة سبق