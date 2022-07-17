الإمارات: تفاصيل الحكم على محام أمريكي سابق لـ خاشقجي بالسجن 3 سنوات





قضت محكمة إماراتية على مواطن أمريكي ومحام سابق للصحفي الراحل، جمال خاشقجي، ‏بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.‏

كما أمرت محكمة أبوظبي لغسيل الأموال المحامي، عاصم غفور، الحاصل على الجنسية الأمريكية، بسداد غرامة قدرها 816748 دولارا بسبب إدانته غيابيا، وكذلك إبعاده عن الدولة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس السبت.

وتم إلقاء القبض على عاصم غفور بالتنسيق بين النيابة العامة في أبوظبي والولايات المتحدة “لمكافحة الجرائم العابرة للحدود”.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية، بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم، عاصم غفور، بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.

بعد ذلك، باشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية، ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.

مزمز