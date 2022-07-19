الدفاع يقدم مذكرة استئناف في قضية الحكم برجم امرأة





كشفت محامية الدفاع فيما عرف بواقعة الرجم بالنيل الأبيض إنتصار عبد الله عن تقديم استئناف للمحكمة أمس الإثنين. وقالت عبد الله بحسب دارفور24، إن مذكرة الاستئناف مؤسسة على وقائع الحدث وفرصها في القبول كبيرة لدى المحكمة. وانتقدت عبد الله بشدة نشر اسم المتهمة على الوسائط ومواقع الأخبار ووصفته بغير الأخلاقي والمخالف لتعاليم الدين. وأضافت أن نشر اسم المتهمة ثلاثياً سبب إزعاجاً كبيراً للدفاع ولأسرة المتهمة، وألقى بظلال سالبة على القضية. وتابعت إن المحكمة قضت بالرجم على المتهمة بدون حضور محام، مشيرة إلى أن وجود المحامي كان سيغير من مآلات الحكم.

وحول حيثيات وصول الواقعة للمحكمة قالت إنها جاءت على خلفية جريمة أخرى أدت لمثول المتهمة أمام المحكمة.

صحيفة الحراك السياسي