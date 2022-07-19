السلطات تضبط شبكة إجرامية خطيرة





تمّ اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهمين بقسم شرطة دائرة الاختصاص توطئة لتقديمهم للمحاكمة.

أعلنت السلطات في الخرطوم، عن ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات الرسمية بواسطة أجهزة رقمية متطوّرة.

وقال مدير دائرة العمليات بالشرطة الأمنية، وفق المكتب الصحفي للشرطة، فضل عبده فضل، الثلاثاء، إنّهم تلقوا معلومات بقيام متهم يقوم بتزوير المستندات الرسمية بجهة الخوجلاب شمال الخرطوم.

وأضاف”على ضوء ذلك تمّ تكوين فريق ميداني متخصّص لضبط المتهم وإنهاء مغامراته الإجرامية”.

وتابع” خلال كمين محكم تمّ ضبط المتهم وعند ‘خضاعه للتحقيق أرشد على شريكه في الجريمة الذي يزاول نشاطه الإجرامي بإحدى وكالات الدعاية وإلاعلان ويقوم باستخراج المستندات الرسمية مع المتهم الرئيسي مقابل مبلغ مالي وضبط بحوزته عدد 1ماكينة متقدمة للتصوير الملون بالإضافه إلى مستندات رسمية خاصة بالمرور متعلّقة بالترخيص وشهادة الملكية والتظليل كذلك شهادات جامعية لعددٍ من الجامعات بالخرطوم والولايات بجانب مستندات خاصة بالقمسيون الطبي وشهادات تطعيم كورونا”.

باج نيوز