البحر الأحمر .. إحباط تهريب (إبل)





أعلنت شرطة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، إحباطها محاولة تهريب (48) رأساً من الإبل ضُبطت في طريقها للتهريب مُحمّلة على متن عربتين (بوكس).

فيما كشفت مكافحة التهريب كذلك عن إحباطها تهريب كميات من مستحضرات التجميل والكريمات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافةً إلى كميات من السجائر.

وقال مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية العميد شرطة عبد الوهاب موسى رحمة الله في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة)، إن قواته تمكنت من إحباط محاولة تهريب (48) رأساً من الإبل كانت في طريقها لخارج البلاد وذلك خلال الطواف الخلوي شمال الولاية، كما كشف عن ضبط إدارته كذلك عربتي بوكس تحملان على متنهما (128) كرتونة تحتوي على مجموعة من الكريمات المختلفة و(46) كرتونة سجائر تحتوي الواحدة منها على (50) باكو، كاشفاً عن اتخاذ إدارته كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين وما زالت توالي تحرياتها معهم في انتظار اكتمالها لإحالتهم للمحاكمة.

صحيفة الصيحة