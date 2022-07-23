شاهد بالفيديو.. مواطنون يحيطون بكابتن الطائرة بعد سقوط طائرته بامدرمان مُهنئين له بالسلامة





وثق مقطع فيديو، لحظة تدافع مواطنون لتهنئة كابتن الطائرة التي سقطت صباح الجمعة في منطقة الإسكان الثورة 76 بأم درمان، مهنئين له بالسلامة.

وأظهر المقطع أعداد من الرجال والنساء من سكان الثورات بمدينة أمدرمان يحيطون بالكابتن، في فرحة غامرة مهنئين له على سلامته ونجاته.

وكانت طائرة صغيرة من النوع الذي يستخدم في الرش الجوي، قد سقطت الجمعة، في ميدان بإسكان الحارة 92 غربي الحارات بأمدرمان.



وقال شهود عيان ان الطائرة كانت تحلق غير ان توازنها اختل فجأة وهوت نحو الأرض، ونجا قائدها دون أن يُصاب بأذى.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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