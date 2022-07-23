ضبط 92 كيلو حشيش أفغاني بـ”شاحنة“





أعلنت السلطات في الخرطوم، عن ضبط 92 كيلو جرام حشيش أفغاني على متن شاحنة بمنطقة الجيلي قادمةً من البحر الأحمر وأفاد المكتب الصحفي للشرطة أنّ فريق ميداني مشترك من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،وجهاز الأمن والمخابرات، وهيئة الجمارك تمكّن من ضبط عدد 92 كيلو جرام حشيش أفغاني على متن شاحنة بمنطقة الجيلي الواقعة بالخرطوم بحري قادمة للخرطوم من مدينة بورتسودان.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات سامي محمد حامد حريز، إنّ الضبطية تمّت في إطار العمل الميداني المستمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى حيث تم رصد هذه الشاحنة لفترة زمنية امتدت لثلاثة أسابيع بواسطة التيم الميداني المشترك الذي تم تكوينه لإنجاز هذه المهمة.وأضاف” من خلال عملية نوعية كان للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجهد الكبير فيها والمتابعة المستمرة أسفرت عن ضبط عدد 92 كيلو حشيش أفغاني علي متن الشاحنة موضوع الضبطية”.

صحيفة الجريدة