ضبط أسلحة و(82) عربة ودرّاجة نارية بنهر النيل





عبّر والي نهر النيل المكلف محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، عن رضائه التام عن الأداء الأمني والشرطي بالولاية.

ووقف الوالي على عملية الضبطيات التي تمت بواسطة القوات المشتركة والمتمثلة في ضبط (44) عربة غير مقننة ومجهولة المصدر وكذلك (38) دراجة نارية غير مرخصة وغير مقننة، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة النارية كالمسدسات وكميات من الذخائر وكمية من المخدرات وذلك بمنطقة سيدون وما حولها، ووصف ما تمّ بالإنجاز الكبير الذي يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية بالولاية وعينها الساهرة للتصدي لكافة أنواع الإجرام وكل ما يُهدِّد أمن واستقرار الولاية والمواطن.

وأكد الوالي أن شعارهم في الولاية المرفوع هو ولاية خالية من كافة المخالفات، كما أعلن الوالي عن تحفيزه للقوة التي نَفّذَت هذا العمل الكبير.

صحيفة الصيحة