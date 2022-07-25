ضبط ماشية ومخدرات ومسروقات بالنيل الأبيض





أعلنت شرطة ولاية النيل الأبيض، استرداد (23) رأساً من الضأن وكميات من زيوت السيارات ومبالغ مالية ومسروقات أخرى لأصحابها عقب إبلاغهم بفقدانها.

وقالت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بالولاية، إنها تمكّنت من ضبط (8) متهمين من معتادي الإجرام بالولاية وذلك إثر حملة ومداهمة كبرى على أوكار معتادي السرقات الليلية والمواشي وترويج المخدرات بمدينتي كوستي وربك في إطار جهود تفعيل العمل المنعي وكشف ما يقع من جرائم.

وأوضحت الشرطة أنها ضبطت (30) جالون زيت محركات ومبلغ (145) ألف جنيه دون صاحبها بلاغاً بسرقتها بقسم شرطة الأوسط ربك ضبطت بحوزة إثنين من بين المتهمين معتادي الإجرام المقبوضين لديها، كما كشفت عن استعادة جهاز لابتوب أبلغ صاحبه بسرقته قسم الأوسط كوستي.

ونوهت مباحث النيل الأبيض كذلك، إلى استرداد (23) رأساً من الماشية لصاحبها عقب إبلاغه بسرقتها قسم شرطة تندلتي، وأشارت الشرطة إلى أنها ضبطت (4) قطع حشيش (بنقو) بحيازة المتهم.

وفي السياق، أعلنت شرطة الولاية كذلك تمكنها من ضبط شاشتي مشاهدة و(4) هواتف مختلفة، إضافة لـ(3) أجهزة استقبال (رسيفر) وكاميرات تصوير بجانب ميزان بحوزة أحد معتادي الإجرام وردها لصاحبها عقب إبلاغه بسرقتها.

وأشارت إلى تدوين بلاغات مختلفة في مواجهة المتهمين تحت طائلة المادة (174) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلّق بالسرقة، إضافة للمادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلّق بالإتجار بالمخدرات، ولا زالت توالي تحرياتها مع المتهمين في انتظار اكتمالها لإحالتهم للمحكمة.

صحيفة الصيحة