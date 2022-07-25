دائرة المرور السريع تفك طلاسم جريمة قتل وتضبط المتهم والعربة





تمكن تيم من دائرة المرور السريع قطاع الصادرات بقيادة نقيب شرطة الكامل زكريا ابوقرجه من ضبط متهم تحت المادة(١٣٠) من القانون الجنائي وذلك بقطاع الصادرات امدرمان

وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* ان حيثيات البلاغ تعود الي تيم الادارة العامة للمرور المرتكز بالقطاع الذي اشتبه في عربة كوريلا بلون ابيض بدون لوحات يقودها المتهم (م ا س) وبعد التحري اتضح ان سائق العربه ليست بحوزته رخصة قيادة ومعه شهادة بحث للعربه باسم المواطن(ع ا م ا) وبعد سؤاله عن صاحب المركبة اوضح انه يسكن احدي الولايات تم الاتصال به واحضارة الي معبر الصادرات وبعد التحري معه ابان ان العربه تم اخذها من المدعو (ا) الملقب بحنين بغرض العمل بها في ايجار السيارات بمنطقة سوق ليبيا وبعد فشل المحاولات في الاتصال بحنين تم احضار العربة والمتهم الي قسم المويلح لفتح بلاغ ووجد ان هناك بلاغا مدونا تحت المادة (١٣٠) ق ج الشاكي فيه وكيل عريف يتبع لقسم المويلح وبعد الذهاب لمسرح الحادث تعرف صاحب العربه علي الجثة وافاد بانه الشخص الذي يقود سيارته ، تم تسليم المتهم والعربة لقسم المويلح ومباشرة الاجراءات القانونية اللازمة