الإنقاذ كانت تدعم الشعب وجاءت الثورة الفطيسة والأحزاب للسلطة ورفعت الدعم وسقطت البلاد وإنهارت تماماً





زمن الإنقاذ زيادة ” نصف جنيه ” لن يتم تمريره مالم يتم إجازته بواسطة البرلمان ومجلس الوزراء .. وكل الأحزاب كانت قد خرجت في ثورة في 2013 م ضد زيادة نصف جنيه علي ” الرغيفة ” فقط نصف جنيه وظلت الرغيفة تباع بواحد جنيه حتي إبريل 2019 م والأن ” 50 ” ج وظلت كل الخدمات مدعومة من كهرباء ومياه ، وصحة وتعليم ووقود والغاز …. الخ

▪︎ الإنقاذ كانت تدعم الشعب وجاءت الثورة الفطيسة ونفس هذه الأحزاب للسلطة ورفعت الدعم وسقطت البلاد وإنهارت تماماً ..

▪︎ ذهبت قحت وبقي ” جبريل ” وكمل الناقصة ودمر ما تبقي من إقتصاد البلاد .

▪︎ الأن البلد أصبحت خلا ساكت ، تصبح الصباح تمشي الطرمبة تلقي زيادات بنسبة 60 % وزيادات مستمرة من دون إعلان ..

▪︎ زيادات في كافة الخدمات والمؤسسات من بطاقات ، جواز سفر ، رخص ترخيص …. الخ .

▪︎ زيادات في الدولار الجمركي كل بعد فترة وأخري دون حسيب ولا رقيب .

▪︎ زيادات تتم عبر قرار فقط من جبريل دون معرفة المواطن بالزيادة ، تمشي بس وتلقي الزيادت تمت تنفيذها وتطبيقها ..

▪︎ زيادات في الدواء ، المياه ، الكهرباء بل إنعدام تام .

▪︎ إلي إين تذهب بنا يا جبريل ؟ وإلي إين تذهب بالبلاد ؟

▪︎ ضرائب الدولة كلها بيد ” حركة ”

افشل وزير مالية مر علي تاريخ هذه الوزارة ويجب إقالته ..

▪︎ أقصي طموح للمواطن بعد ثورة الدمار والخراب الحصول علي ” رغيفة ” وموية .. التنمية بقت رفاهية لا يطليها المواطن ..

ولكن الشعب يستاهل .. ويستاهل الف مرة .. أرفع الدعم وزيد طوالي يا جبريل .

*إبراهيم بقال سراج*

