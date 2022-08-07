📌أم وضاح: الماعندو كبير يشوف ليه كبير!!!





سؤال يجب ان يطرحه الشعب السوداني الذي يطأ جمر المعاناه وشظف العيش وضبابية المستقبل علي ألقوي السياسية التي (تشيطن ) مبادرة الخليفه الطيب الجد وتسعي لتنفير الناس منها والتشكيك في مقاصدها

بالله عليكم من الأحق بقيادة مثل هذه المبادرات وتبنيها ؟؟منو القلبه علي البلد ولاينتظر من وراء اي مبادره يطرحها أجنده أو مزايده علي مصالح وفوائد ؟؟من الأحق بهذه المبادره هل هو الخليفه الطيب الجد السوداني الاصيل أبن هذه الارض الطيبه القريب من أهلها البسطاء العارف والعالم بدواخلهم لأنه بينهم وهم حوله ؟؟

أم فولكر الخواجه أب عينين خدر الذي يبني مواقفه بلاأدني شك علي اتجاه إلي أين تهب رياح مصالحه ؟؟فولكر الذي لايحس وجعنا ولامعاناتنا ولايعرفنا إلا من خلال معلومات استخباراتيه او قوالات ناشطين لايعرفون الفرق بين الحكومه والوطن !!

لكل ذلك فان مبادرة الخليفه الطيب الجد ربما تمثل طوق النجاه الذي يجب أن يتمسك به اهل السودان لعلنا نخرج من هذه الازمه بأقل الخسائر ..ونجاح هذه المبادره يبدأ بتفويت الفرصه علي الذين يصطادون في الماء العكر (بتكويز) الخليفه الطيب الرجل الذي ماعرفنا عنه انتماء ولاطموح سياسي لكن اصبح الاتهام بالكوزنه هي الفزاعه التي يلوح بها البعض اول (مايتزنقوا)ويفقدوا المنطق وتصبح دفوعاتهم هشه ومعطياتهم سراب وتنكشف ضعف اجاباتهم في وجه من يخالفهم الرأي والرؤيه كما فعل وجدي صالح في رده علي عثمان مرغني وهو يصف الرجل (بالكوزنه والانقلابي )لانه افحمه ولم يجد مايرد به منطقاً وإقناعًا

وهكذا سنظل ندور في فلك هذه الفزاعه لافشال اي مبادرات ليست علي هواهم او شعور بان هذه المبادره ستوسع ماعون المشاركه وبالتالي تضعف وتقل حصتهم في كيكة السلطه هذه الكيكه الملعونه التي لاتشبع أكليها ولاتغنيهم من جوع

الدايره أقوله ان مبادرة الخليفه الطيب الجد او اي مبادره سودانيه يقودها خلص يلتف حولهم الشارع السوداني مبرأين من جشع السياسه ونفاقها هي مبادرة تستحق التأييد لانه لابد من العوده لمربع الرعاه من الكبار الذين يجلهم ويحترمهم الشعب السوداني لورعهم واحترامهم ونقاءهم والبلد دي ماضاقت عافيه منذ اللحظه التي ارتفعت فيهابعض الاصوات غير المسؤوله تحرض الشباب علي الاساءه للمؤسسات القوميه وللرموز والكبار والماعند (و كبير يشوف ليه كبير) والكره الان تماما في ملعب الشعب السوداني لدعم هذه المبادره والتوافق عليها لتصبح الحوش الكبير الذي يضم أهل السودان الجميل بكل محبة اهله وكرمهم وقيم التسامح والعفو عندهم وهي قيم للاسف افسدتها السياسه واشتغل عليها بعضهم للوصول لاغراضه وأهدافه غير عابئ بالتمزق والتشتت الذي اصاب المجتمع السوداني من في فجور في الخصومة وتسابق علي التلفيق والكذب والادعاء بالباطل لينخر السوس في عضم علاقات أبناء الوطن الواحد حتي وصلنا الي حافة الهاويه كماهو حالنا الان

كلمه عزيزه

بالله عليكم من الذي يضاعف ازمات البلاد ويزيدها تعقيدا هل هي المؤسسة العسكرية التي انسحبت من المشهد وفي طريقها للايفاء بوعدها بتكوين مجلس اعلي للقوات المسلحه ام قحت الغير متفقه ويقبل اهلها بعضهم علي بعضهم يتلاومون

كلمه أعز

مشاكل #السودان لايحلها إلا اهل السودان

نحتاج فقط للاراده والعزيمه والصدق والصبر

أم وضاح