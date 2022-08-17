فهد الأزرق يكتب قصة طريفة بمناسبة مبادرة نداء اهل السودان





مبادرة نداء اهل السودان

يحكى ان رجلا اسمو عبدالكريم متزوج بنت عمه و كان شغال في الخرطوم ضرب تلفون لي زوجتو قال ليها باكر الخميس جايي ان شاءالله اها دايريين شنو

زوجتو قالت ليهو دايرة لي محلب وصندل وفستان وسفنجه وجيب معاك صابون حمام ومعجون وفواكه ولحم وخضار

زوجها قال ليها كويس تمام تستاهلي كل خير

اها طوالي اصبحت الواطه بعد الضهر اشترا حاجتو كلها وسافر واشترا لي امو توب وقميص وسافر البلد

جا البلد بعد المغرب سلم علي زوجتو لقاها تدخن سلم عليها من بعيد ما خشى عليها لان عندو ازمه ريحه الدخان ما بتنفع معاهو

مشى طوالي يسلم علي امو وباقي اسرتو

سلم عليهم وامو قالت ليهو اقعد اتعشى في عصيده بملاح لبن سمحه

قال ليها كويس خير جيبيها عز الطلب

امو جابته ليهو اكل وشبع وقال الحمدلله والشكر لله وغسل ايديهو وفات علي زوجتو لقاها قامت من حفرة الدخان ومشت المطبخ جهزت العشاء

سلم عليها وقالت ليهو وين مشيت انا منتظراك بالعشاء

قال ليها اتعشيت مع امي

زوجتو زعلت كيف تتعشى مع امك وانا منتظراك بالعشاء

زوجها قال ليها الحاله واحده هنا و هناك كدي جيبي الحاجات دي النقسمه

زوجتو جابت ليهو الحاجات قسمها

اها زوجتو شافت التوب حقو سمح قالت ليهو انا دايرة التوب وشلتو

زوجها قال ليها التوب دا حقو امي

قالت ليهو لا بس دايراهو

اها زوجها غضب وزعل منها وفات الغرفه نام في سريرو وزوجتو جات نامت في سرير براهو منفصل عن سرير زوجها

فجأة سمعت الزوجة صوت زوجها ينده و يقول يا الشيخ حسن ود حسونه تديني مرة (إمرأة) فقامت الزوجة وهى تتعثر نحو زوجها وهى تقول معاتبة (يا الشيخ حسن ود حسونه موديني وين) وهى تكرر هذه العبارة حتى وصلت زوجها في سريرو وزال الحرج وقُضِي الغرض. وحدث ما حدث

انا شايف من واقع الاهتمام الرسمى الذى حظيت به مبادرة الشيخ الطيب الجد بمثابة (نهمة) للشيخ حسن ود حسونه ،نتوقع الحرية والتغيير وبقية المبادرات السابقة ورجال الطرق و عبد الواحد والحلو أن يحزوا حزو الزوجة بإذن الله وبركاته ويصطفوا للتوقيع والموافقة علي مبادرة الجد

حتى ننعم بالامن والسلام والاستقرار والرخاء

فهد الأزرق