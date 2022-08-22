(رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين) الحلقة السابعة





رواية.. (رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين) للكاتب ياسين الشيخ

هي ليست قصة حب تحكى بل هي أسطورة يجب أن تُدرس، وقطعا هي أفضل من روايات قيس وليلى وروميو وجوليت وغيرها من روايات الحب الشهيرة، لأن قصتنا اكتملت بزواج كان يحتاج إلى معجزة حتى يكتمل وتحققت المعجزة..

الحلقة السابعة (أميرة تضع أصعب شرط لبخاري إذا رغب في الارتباط بها).

وجد بخاري نفسه في تحدي صعب ولم تشفع له كلمات الحب والغرام الجديدة التي تعلمها من كاسيتات محمود عبد العزيز ومصطفى سيد أحمد، ولم يشفع له الكلام المعسول الذي تعلمه في الأفلام المصرية، نسيت ان أخبركم أن بخاري أصبح من محبي افلام الغرام 😂😂.

التحدي كان في شكل شرط وضعته أميرة للعاشق المبتدى إذا رغب في الارتباط بها بعد أن فشلت محاولاتها في إقناعه بالتي هي أحسن لإكمال مشواره التعليمي، أميرة الان تستخدم سلاح فتاك جداً وباستطاعتها أن تحول بخاري الذي هو الآن في وضعية العجينة اللينة والتي يسهل تطويعها كيفما رغبت في ذلك أميرة.

دار النقاش بين الثنائي داخل الترحيل بعد أن نزلت الدفعة الأولى، أميرة أخبرت بخاري باستيائه الواضح من عدم جديته في إكمال الدراسة، بخاري قدم كل حججه والتي تمثلت في عدم تفرغه للدراسة إضافة لالتزاماته الكثيرة أولها الترحيل،

أميرة اعتبرت أن كل مبررات بخاري عبارة حجج واهية إذا كانت له رغبة واضحة في الدراسة وفي الارتباط بها.

انتهى النقاش بينهما بمقولة أميرة (انت بتقرأ لنفسك وتتعلم لنفسك وانا عاوزاك زول افتخر بيهو قدام الناس عشان كدة ما تخذلني وبخليك تفكر مع نفسك كم يوم وترد علي) وختمت كلامها بجملة أشعلت بها النيران داخل قلب العاشق الجديد (بخليك مع نفسك، إما استمرينا أو أي واحد بنا راح لحال سبيله) ومتابعتها بجملة أكثر قسوة (تأكد يا بخاري في حال اي زول مشى من طريق انا الترحيل الجمعني بيك بخليهو).

نزلت أميرة أمام منزلها وتركت صديقي في حال يرثى لها وكلمات أميرة لم تبارح مخيلته دقيقة، وصل المنزل واصبح يفكر كالمجنون في عبارات وتهديدات أميرة، فمن جهة حديثها عين العقل ف شاب في عمري يجب أن يكمل تعليمه مثله مثل أقرانه فهو لا يقل عنهم في شيء إضافة إلى أن وضع أميرة ومكانتها الاجتماعية يحتم عليه إكمال تعليمه ليقابل أهلها وهو مؤهل تأهيل مميز يفرض على أهلها التعامل معه باحترام إذا أراد تطوير فكرة العلاقة لخطوبة ثم زواج وهو ما لن يحدث حتى لو نال الدكتوراه (هكذا يفكر بخاري).

ومن جهة أخرى يظن بخاري أن أميرة أصبحت تستغله بعد أن ضمنت حبه، ويمكن أن تستغل الحب كورقة ضغط عليه في تحديات أخرى، والأمر الأهم من كل هذا كيف سيوفق بين الدراسة والعمل خصوصاً وأنه مرتبط بترحيل والتزامات أسرية تجاه والدته.

مر على المهلة التي منحتها أميرة لبخاري أكثر من أسبوع دون أن تسأله عن قراره ودون أن يرد هو بأي شيء، كما أن العلاقة بينهما أصبح فيها نوع من الحذر، حتى أن اميرة أصبحت مداومة على الجلوس في المقاعد الخلفية ورفضت الجلوس بجانبه في مقعدها المحبب والصمت سيد الموقف في الذهاب والإياب.

احس بخاري بضيق كبير وحالة مزاجية سيئة وازداد الوضع سوء بعد أن سمع إحدى زميلات أميرة وهي تسألها من موقفها تجاه ابن عمها الذي تقدم لخطبتها، لم تجيبها أميرة واكتفت بالضحكات، بخاري الان في موقف لا يحسد عليه خصوصاً وأنه لا يحق له سؤال أميرة عن حقيقة خطوبتها فهو لم ينفذ لها شرطها ولم يرد عليه حتى بعد أن مر على نقاشهما أكثر من عشرة أيام.

ما هي قصة خطوبة أميرة؟ وكيف رد عليها بخاري بعد مرور اسبوعين من آخر نقاش بينهما؟ ولماذا تغير تعامل أميرة تجاه بخاري؟..

هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله والتي ستأتي بعنوان (ايام عصيبة في حياة بخاري وأول تضحيات أميرة)..

.. كونوا بخير 🖐️🖐️

#ياسين_الشيخ