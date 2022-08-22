إسحق أحمد فضل الله: والشرح





أستاذ

أيـام الـرواقـة.. كنا نتسلى بـالأدب العالمي.. والمسرح آخر

الحقيقي….. مثل مسرحية ( الدرس) وفيها المعلم الخاص يحاول أن يجعل بنت العائلة المرفهة تفهم.. أن.. كذا.. وكذا.. .. وان السكين تقتل..

لكن البنت رأسها المتوج بالشعر الرائع لا يفهم جملة أن السكين تقتل… البنت تفهم أن السكين تقطع التورتة… تقطع التفاحة و.. و.. لكن.. (السكين تقتل) جملة لا تدخل رأسها الحلو

و ……و

والمعلم المهتاج الذي يفشل بعد كل ما يبذل من جهد لجعلها تفهم أن السكين تقتل يقوم بطعنها بالسكين لتفهم أن السكين تقتل…

والفتاة.. وهي تسقط لتموت تسقط بصورة تكشف….

وكأنها تقول للجمهور

: : ولو…. برضو.. مش ح أفهم..

الحكاية ما نريده منها هو أن المعرفة أي معرفة/ هـي…. خبر…. ثم معنى للخبر

والمعنى أهم من الخبر

ونحن الآن الأخبار عندنا كل خبر منها يحتاج إلى معنى.. ومعنى.. ومعنى

والشرح الأعظم عندنا الآن هو غسل الخبر من مائة معنى مضلل.. ثم.. ثم

وهاك…

……..

وأمـس مـنـدوب الجـنـائـيـة.. في الخرطوم…

خبر صغير…

لكن الشيوعي ومجموعة اليسار التي تريد إقامة مبادرة.. في مواجهة مبادرة الجد تعيد تلحين وأداء الخبر بحيث يصبح له كل المعاني عدا المعنى الوحيد الحقيقي

ومدهش أن الشيوعي في نوبة متكرية للغباء يطلق الخبر بصورة تجعل الخبر يقول إن الشيوعي يكذب…

فالمنظمات في أوروبا وأمريكا تجعل المحكمة ترسل مندوبا للسودان

والمندوب مهمته الأولى والأخيرة هي زيارة دارفور للتحقق من صحة أقوال كوشيب…. ثم لا شيء

لكن الشيوعي يقوم بإعادة صياغة الخبر بحيث يجعل الخبر يهدد فلاناً وفلاناً من قيادة الدولة.. بحيث يفهم هؤلاء أنهم إن لم يوقفوا مبادرة الجد استلمتهم المحكمة الجنائية…

والشيوعي يتسلل إلى فولكر ليقود الهجوم

لكن ما يفسد الهجوم هو أن مندوب الجنائية لا يتلب الحيطة.. بل هو شخص يقابل القيادات هذه منذ اللحظة الأولى

وأن مهمته المحددة مفهومة للقيادات هذه

وأن…. وأن…

والـشـيـوعـي بـالـتـحـركـات الخـرقـاء يفضح ما في جوفه

وما في جوفه هو أن الشيوعي.. انقطع عليه الدرب..

…..

ومن الخبر أن برمة.. الذي كان له موقف سابق من المبادرة.. يتحول

وكل شيء له صفات ماكينة العربة… والـزيـت… والـبـنـزيـن…وعجلة القيادة…

وما يصنع التحركات هو أن

الانتخابات تقترب…

وأنه لا بد من الدعم

وان تحول برمة يعني أن المجموعة الجديدة/ التي تقوم لإفساد مبادرة الجـد/ والتي تضم اليسار ومـريم.. والتي تجمع من تستطيع جمعهم.. تعمل بأسلوب قضية رفاعة

واحد كبار أهل القانون يقول إنه لما كان يدير الشرطة هناك دخل عليه رجل لفتح بلاغ ضد جـاره… قال إن جاره يسرق الحمام من بيته

قال الشرطي:: كيف..؟؟

قـال:: جـاري جـعـل كـل يـوم يملأ حوض. ماء.. ويجعل فيه.. السكر…. وإن حمائمي أصبحت تقيم هناك…

والأحـزاب الآن أكثرها.. يجعل في حوضه السكر.. والحمام كثير

والبعض يعتمد على جوالات سكر.. حميدتي….

……

لكن هناك من الأحداث ما يفسـِّـره مـزج المـاء بالسكر

ففي الأخـبـار خبر.. يبلغ من الـوقـاحـة ما يجعل تصديقه صعباً

الخـبر يـقـول إن جبريل وزير المالية وقـائـد فـصـيـل الـعـدل والمساواة / ينجح…

( الخـبـر قـال…. يـنـجـح) في تمرير قـانـون بـتـعـويـض…. كـل مـن قُتلوا.. ومن جُرحوا.. في هجوم حركة العدل والمساواة.. في هـجـوم الحـركـة على أمدرمان!!!!!

والخبر يصبح معناه هو

وضع حذاء الحركة هذه على عنق الجيش

وعلى عنق الشعب ابن الكلب الذي يدافع عن نفسه داخل منازله ضد من جاء لقتله..

و…..و

والخبر إن كان صحيحاً.. فإن ضربة الخـراب.. وصناعة الحرب الأهلية.. تتكامل

والخبر إن كان كذباً.. فهو ضربة يسارية.. لتحطيم فك البرهان..

ثم هو شيء يشبه ما قاله الشيوعي عن معنى زيارة مندوب الجنائية..

……

معاني الأخبار هي ما يجعل للأخبار قيمة…

و شيء مثل خبر الأربعة المرشحين لرئاسة الجمهورية.. خبر هين خفيف يمر تحت عيون القارئ دون أن ينتبه له القارئ

لكن.. شرح الخبر يجعل العيون تقف

فالمرشحون الأربعة الآن منهم

هبة….

والترابي

وهارون

والرابع الذي يسقي الحمام

ونخصص مقالات مطولة للشرح…. ولما وراء كل خبر..

ونذهب إلى التوقف عن العمود اليومي هذا

لكن الصحيفة ترى غير ذلك..

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الأثنين/٢٢/أغسطس/٢٠٢٢