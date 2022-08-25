إسحق أحمد فضل الله: أفراح الروح ٢





من المحرر..:

وهذا هو المجاهد… ( في البوسنة) دكتور أبو حسنين.. يكتب الأغنيات…

أخي الحبيب نعتذر إليك لأننا لم نكن معك عندما أرجعت متحف آيا صوفيل إلى عهده الأول مسجدا كما كان مفتوحاً

في كل الأوقات ولم يحرم أحد من غير المسلمين من زيارته ولن ننسى تلك اللحظات التي تم فيها تحويل المسجد إلى متحف عام ١٩٣٤م حينها قام الشاعر حافظ إبراهيم بتخليد تلك اللحظات فقال:

آيا صوفيا حان التفرق فاذكري عهود كرام فيك صلوا و سلموا

إن عدت يوماً للصليب واهله وحلَّى نواحيك المسيح ومريم..

فلا تنكري عهد المآذن أنه على الله من عهد النواقيس لأكرم

أردوغان أيها الأخ الكريم لم نكن معك عندما ذهبت لإيران مع بوتين في حوار سوشي لحل مشاكل اللاجئين في سوريا وكنت تنوي أن تقوم بتنظيف منطقة شرق الفرات التي يتخذها أعداء تركيا مقرا ومنطقة للهجوم ضد تركيا واردوغان و على رأسهم حزب الأكراد الشيوعي و منظمتان سوریتان مدعومتان من أمريكا و إسرائيل ولحظة وصولك لطهران أخذوك لزيارة الرئيس الإيراني آية الله علي خامنئي قال لك إننا لن نقبل بقيام معركة في شرق الفرات وسنتدخل في الحال في تلك المعركة واعتبر ذلك تحذيرا أجوف و موقفاً مخزيا ..

أفرحنا موقفك عندما ثبت عليه وقلت إذا حدث أي خطر على أمتنا في تلك اللحظة لن تتردد وسنقوم بالرد بغض النظر لما سيحدث بعد ذلك ..

وبذلك أثلجت صدور كل الأحرار في العالم..

أخي الكريم إعذرنا إن لم نكن معك عندما أرسلت سفينة التنقيب عبد الحمید خان وهي خامس سفينة في العالم .. . بعد الاحتجاج اليوناني وتحدياته التي يمليها عليهم بعض أعضاء السوق الأوروبية المشتركة التي على رأسها فرنسا ،

وجدت سفن التنقيب التركية البترول والغاز في كل من البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط..

الجدير بالذكر أن اتفاقية لوزان أعطت اليونان مياهاً إقليمية إلا بعد سوى سبعمائة متر من الشواطئ التركية، اتفاقية لوزان وقعها الرئيس التركي مؤسسالجمهورية التركية في تركيا ذلك الوقت والذي ألغى الخلافة العثمانية مدة الاتفاقية مئة عام

وقد وقِّعت عام ١٩٢٣م وسينتهي مفعولها عام ٢٠٢٣م..

وقد أعطت اليهود والأوروبيين ميزات لم يحلموا بها أبدا وستعود تركيا للعالم تطيب جراحه وسنعود نحن للتكبير و التأذين فوجود رجب طيب أردوغان على رئاسة الجمهورية التركية عندما تعود إتفاقية لوزان للوطن الام ستصبح تركي من أوائل الدول السبعة الأولى في العالم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله..

شيخي الكريم فرحنا عندما أعددت الخارطة لقناة إسطنبول الجديدة لتحل محل مجرى البسفوروالدردنيل في أرض تركيه أيضا ويحق لتركيا حينئذ أن تفرض رسوما للعبور والتي قد يصل مجموعها إلى حوالي أزيد من خمسة عشر مليار دولار حيث تستمر تركيا في حدود عتبات المجد والتقدم والحضارة وفي نفس الوقت تتراجع دول البغض والاستعمار للوراء ..

قمت يا أردوغان بربط العالم شرقه وغربه عندما أقمت الجسور المعلقة بين شطري إسطنبول وكذلك الأنفاق تحت الماء وتحت الأرض وفوقها لتسهيل حركة السير والسياحة في تركيا..

وجاء الأوروبيون إلى تركيا للاستمتاع بالوجبات الساخنة والشواء الطازج حيث يقوم الأوروبيون بتحسين صحتهم في تركيا بعد ما استاءوا من شرائح اللحم الباردة التي أتعبت معدتهم..

أخي الكريم كانت عواطفنا معكم حينما دشنتم افضل طائرة بدون طيار البيرقدار ، السلجوك لتقفزوا بها درجة كبيرة نحو العلا ولم تتمكن أوروبا من التقاط أنفاسها حتى فاجاتها بالسيارة الكهربائية التركية شغلتكم مدة من الزمن وبأسعار لم يمكن لهم أن يحققوها، ولذلك حرموا تركيا من التعاون مع السوق الأوروبية المشتركة..

فقد تقدمت تركيا بطلب لعضوية السوق الأوروبية المشتركة أول مرة عام ١٩٥٧ وكان عدد الدول في تلك المنظمة خمس دول فقط، وكانت تركيا علمانية بعيدة عن الإسلام

ومع ذلك رفضوا انضمام تركيا وما زال الرفضمستمرا حتى الآن ..

بمرور الوقت ثبت أن أوروبا محتاجة وستحتاج أكثر لتركيا والآن تستشار تركيا في أن تسمح لبعض الدول الأوروبية كالسويد وفنلندا أن يلتحقا بحلف الناتو..

قلت أنت يا شيخنا الكريم إن السوق الأوروبية المشتركة عبارة عن نادي مسيحي ولكن بابا الفاتيكان من قبل ذلك قال:(أوروبا لم تعد مسيحية ابدأ وإنما علمانية بعيدة عن المسيحية ).

لكن هناك الروابط العميقة التي تربط كل دولة على حدة وتوحدهم جميعا بروابط وقوانين خفية

شيخنا الكريم يقول بوتين حاكم روسيا الاتحادية ( أردوغان رجل بألف رجل وحليف نادر أثبت وجوده كزعيم سياسي مميز )

أما نحن ملايين المسلمين تقول لك إن مكانك يا طيب في قلوبنا ننهج بالدعاء لك ما أشرقت شمس وما غربت وما هبت النسائم وماغنت على الأيك الحمائم .. صحيح أننا لم نكن معك في تلك المشاهد ولكن والله العظيم أحببناك وقلبنا معك ونقول لك ما تردده أنت دائما «لا تحزن إن الله معنا».

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الخميس/٢٥/أغسطس/٢٠٢٢