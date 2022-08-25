📌عبدالرحمن الخضر: طبت مقاماً





الحضور فخيم فخامة المناسبة وجليل جلال شعب #السودان أوفي أهل الأرض لمن يمنح ويعطي في غير من ولا رياء٠

فكيف إن كان صاحب المناسبة رجل بقامة وقيمة الدكتور عبدالرحمن الخضر أسرع الحكام إلي خدمة شعبه وأبر الولاة بإنسان ولايته وأحن الناس رأفة وعطفاً بالفقراء والمساكين ذلك ما لمسناه اليوم في مداخلات المشاركين الذين تنافسوا في براعة الكلمات الوسيمة وسامة الرجل وحضوره البريق٠

حملة الحرية لدكتور عبدالرحمن الخضر التي أمها جمع غفير حظيت بمشاركة مجتمعية سياسية واسعة برهنت أن الرجل فوق الشبهات ناهيك أن يكون محلاً للادانة الجنائية٠

هاهو الشعب السوداني يمد لسانه للفئة الباغية التي أرادت إذلال وقهر الرجل لكن عدالة السماء أبت إلا أن تكتب له العزة والكبرياء إلفة ومحبة في القلوب التي خفت من كل فج عميق مشاركة فاعلة ودموعا تهطل٠٠ فطوبي له وهو يتدثر بثوب الصبر والرضا والسكينة تالياً خواتيم النحل سلوة وتعزية: (واصبر وماصبرك إلا بالله ولاتحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)

عمر كابو

#الحرية_للخضر