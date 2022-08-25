عيساوي: الحكومة القادمة في السودان





بعد مخاض عسير. وعبر مبادرته التي نالت تأييدا منقطع النظير. ذكر لنا موقع يقين نيوز بأن الشيخ الطيب الجد: (يسلم البرهان مرشحي رئاسة الوزراء). وفي نفس الاتجاه حدد موقع سكاي سودان عدد المرشحين لرئاسة الوزراء والبالغ عددهم (١٥) مرشحا.

عليه نرى إنها الخطوة السليمة في الطريق الصحيح المفضي لبراحات الوطن. ورسالتنا لرئيس الوزراء القادم أن يسعى لتحقيق رغبات الشارع المتمثلة في الحد الأدنى لعيشة الكفاف. وأن يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. وأن يسعى بكل قوة وحزم في استتباب الأمن. وأخيرا أن يضع حدا للمهزلة الحالية (الإدعاء الثوري) بقيام إنتخابات حرة ونزيهة حتى يقول الشارع كلمته.

ولا يفوتني أن أرشح البقية من هؤلاء المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في منصب رئيس الوزراء لأن يكونوا وزراء في الحكومة القادمة لأن شروط التكنوقراط انطبقت عليهم. وخلاصة الأمر ليت القوى السياسية ترتفع لمستوى المسؤولية التاريخية حتى يعبر السودان لبر الأمان بهؤلاء المرشحين الذين وجدوا قبولا شبه عام في الشارع.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الخميس ٢٠٢٢/٨/٢٥