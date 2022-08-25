



• الترقيات والتعديلات التي أجراها الفريق البرهان وأعاد بموجبها تشكيل هيئة أركان القوات المسلحة ، هذه الترقيات خلت من المفاجأة ..القادة الذين تمت ترقيتهم للرتب الأعلي وإحالتهم للمعاش كان متوقعاً مغادرة مواقعهم الرفيعة بعد الخدمة الطويلة الممتازة ..والقادة الذين تمت ترقيتهم وتكليفهم بمهام جديدة يستحقون ثقة القائد العام للجيش ..

• قرار إحالة الفريق عصام كرار قائد القوات البرية إلي التقاعد هو مفاجأة تعديلات البرهان في قيادة أركان الجيش ..الفريق عصام الدين كرار كان محل تسليط عدسات وكاميرات وأحاديث مجالس السياسة وسط فرقاء المشهد السياسي السوداني حيث ذهبت تكهنات عديدة لترشيحه لشغل منصب بين السياسي والعسكري .. وليس سراً أن الفريق كرار دفع ثمن حالة تلميع سياسي لم يكن هو شخصياً طرفاً فيها ..وهكذا هي مجالس السياسيين كثيراً ماتفسد علي كبار ضباط الجيش خط سيرهم العسكري وتخرجهم من بزتهم العسكرية إلي المعاش المُبكر !!

• البرهان أبقي علي الفريق عثمان الحسين في موقعه وهو ما كان متوقعاً لأن الحسين ظل منذ فترة أقوي رجال المؤسسة العسكرية بالقرب من البرهان والذي يصعب عليه في الراهن والقادم العمل بعيداً عن رفقة الفريق عثمان الحسين ..

• التعديلات التي أجراها البرهان أزاحت عدة متاريس وإختناقات في هرم الترقيات داخل الجيش السوداني وفي ذات الوقت أضافت قيادات جديدة سيكون لها تأثير قوي داخل المؤسسة العسكرية التي تواجه عدة تحديات داخلية وخارجية تجعل من تماسكها القيادي واجب الوقت الذي يأمله جنود القوات المسلحة السودانية قبل قياداتها العليا ..

عبد الماجد عبد الحميد

