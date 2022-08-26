وصول السفير الأمريكي للخرطوم يعني عملياً إعتراف أمريكا بالعسكر الحاكمين في السودان





وصول السفير الأمريكي للخرطوم يعني عملياً إعتراف أمريكا بالعسكر الحاكمين ..السفير بروتوكولياً ليس أمامه خيار غير مقابلة البرهان وتقديم أوراق إعتماده للبرهان !!

وصول السفير الأمريكي للخرطوم يعني فشل مايسمى بالمدنيين في الضغط علي أمريكا لتقليل تمثيلها الدبلوماسي مع الخرطوم ..

وصول السفير الأمريكي يعني رغبة أمريكا في العمل المباشر لهندسة الواقع السوداني بالأصالة وترك وكالة الناشطين السياسيين الذين ثبت فعلياً أنهم أقل قامة وقدرة علي التعامل مع الواقع السوداني المعقد ..

عبد الماجد عبد الحميد

