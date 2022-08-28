إسحق أحمد فضل الله: والمشهد هو..٢





والسوداني الذي يشم رائحة الحكومة القادمة (التي يقال إنها تحت التشكيل) يجمز…. ويجمز…. للحصول على مقعد

ومن الفندق (ليون) في عاصمة بائسة.. يتصل بصاحبه في مصر ليقول

:: اتصل بالخرطوم.. وحدَّثهم أنني أعـد ثلاثين ألف مقاتل.. والدولة التي أقيم فيها تدعمني… وأنني أتجه إلى إعلان.. تمرد

والرجل.. يعتمد على ما يعتقده من أن صاحبه عميل مزدوج.. يعمل للخرطوم.. ويعمل له

وأحدهم قبل أسبوعين/ تاجر في سوق في الغرب/ يضع على كتفه رتبة فريق… ويعلن أنه يقود ثلاثة عشر ألف مقاتل.. وأنه يتَّجه إلى التمرد…. أو….

والحـركـات المسلحة عددها خمسة وثمانون حركة مسلحة

وكـلـهـم يـقـول.. إنـه يعمل للوطن…

والبرهان في تعامله مع القوى السياسية.. يضرب هذا بهذا

والبرهان يقول للناس

:: هاكم حكومة… مؤقتة

هاكم حكومة.. انتخابات

والبرهان ما يقدِّمه هـو.. الوعود التي تصنع الجري

الجري الذي يقطع الأنفاس

انقطاع الأنفاس الذي يجعل الأظافر لا تصل.. إليه

ويبقى هو…. حاكماً..

والـبـرهـان.. في تعامله مع الشعب يصنع هذا

و البرهان في تعامله مع القوى السياسية.. يضرب هذا بهذا

فهو…. يطلق الصف الثاني من الإسلاميين…. لإرضائهم

ويحتفظ بالبشير.. والآخرين لإرضاء… قحت

وكل تصرفات الرجل هي نسخ.. معدلة حسب الظرف.. والإيقاع يختلف.. لكن الأغنية واحدة

والـبـرهـان يـقـول إنـه يخدم السودان

………

والـقـحـاتـة….. يـخـدمـون السودان…

والـقـحـاتـة يمـنـعـون طائرة البرهان من الهبوط لتفقد مصابي السيول….

ثم يعلنون في فخر أنهم يخدمون الشعب

والتعليق.. في المواقع يقول إن.. القحاتة هنا،، مثلهم هو مثل.. من يرى الطبيب قادماً.. لإنقاذ.. مريضه ولأن الطبيب عدو فإنه يمسك بالمريض.. من قدميه.. ويظل يضرب به الطبيب.. حتى يتمزق…

…………

والسيول.. والكوارث التي تغطي الآن نصف السودان

بالخراب.. يستخدمها كثيرون.. باسلوب.. من يضرب الطبيب بمريضه

فـالـبـرهـان…. وبـحـجـة قوية.. سوف يظل يعلن تأجيل الانـتـخـابـات.. لأن السيول والكارثة تخلق جواً لا يمكن معه إجراء إنتخابات

وقحت.. سوف يعجبها تأجيل الانتخابات

والشيوعي

والأحـزاب التي لها صفات الطحالب التي تطفو فوق السيل

……………

والانـتـخـابـات.. إن انشغل الناس بها.. أصبحت بلاءً

وإن نسيها الناس أصبحت بلاءً

و كل .. شيء الآن… كل شيء.. يصبح خراباً ما لم يتحول إنقاذ المصابين لمعركة واحدة…

الحركات المسلحة.. الخمسة والثمانون…

والـدولـة.. مجلسها الآن… وحكومتها المؤقتة

والشيوعي.. والبعث (والبعث مشهور عنه أنه يقول إنه يستطيع إقامة جمعية عمومية للحزب داخل بص الحاج يوسف )

و الشيوعي مثله

و …

وحتى أهـل المـبـادرة.. مهم جـدا.. / وهم الآن تحت قيادة واحـدة/ مهم جدا أن يبدأوا.. أول وجودهم.. بإجتماع في قاعة الصداقة… حيث كل حزب يقدِّم ما عنده.. لأهـل السيول الذين فقدوا كل شيء

وان تكون الخطب الوحيدة المسموح بهـا هـي…. أرقـام

التبرعات…. وأرقام الشبكات

عندها يمكن ان نبدا…

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الأحد/٢٨/أغسطس/٢٠٢٢