ناهد قرناص: الليلة ..يوم الماهية





تتسلل أيام الشهر يوما بعد يوم ولا يقترب يوم (الماهية ) ..بل كأنها تبعد يوما بعد يوم ..اما العشرة الأخيرة في الشهر ..فهي عام بأكمله …قلت للسيد المحاسب ..اها ان شا الله الشهر دا المواهي بدري شوية ..نظر الي وقد أرخى النظارة الى فوق أرنبة أنفه بقليل ..(لا ادري لماذا ينظر الينا كل من تمر النقود بيده بهذه الطريقة؟؟؟) ..قال لي باستخفاف (بدري ليه؟؟ هو الشهر دا اساسا زي القبله 31 يوم)..

فجاة انتبهت الى هذا الامر …شهرين ورا بعض عدد أيام كل واحد فيهم 31 يوم …اليس غريبا هذا الأمر ؟؟ ..قيل ان شهر يوليو اضيف له يوما زائدا لانه سمي نسبة لامبرطور الروم يوليوس قيصر الذي كان قد طلب من الفلكي المصري سوسوجين وضع اسس للتقويم الروماني ..صار شهر يوليو 31 يوم …ومن ثم خلف من بعده خلف يدعى اوغستين ..فأضاف يوما أيضا الى الشهر الذي سمي بأسمه فصار شهر أغسطس 31 يوم …يعني الأباطرة الرومان يبيعوا ويشتروا فينا ..واحنا الموظفون في الأرض علينا السمع والطاعة ..بقى دا اسمه كلام ؟؟؟ …

طيب ما كان في امبراطور في يوم موظف كدا يقوم يعمل السنة 36 شهر ..نصرف ماهية كل عشرة يوم ؟؟ لا …لا لا يعد هذا شيئا خارقا للعادة ..هناك شعوب لا تعمل بالتقويم الروماني وامورها ماشة في امانة الله …نظرة الى جارتنا القريبة اثيوبيا ..تجد اعلانات السياحة عندها تقول (ثلاثة عشر شهرا من الشمس المشرقة )….لا وكمان لسه الناس هناك صغار ..لأنهم متاخرون عن التقويم الروماني بثمانية سنوات …..حتى عدد ساعات اليوم مختلفة ..الساعة واحدة ..هي السادسة صباحا لحظة شروق الشمس …هسع مالو التقويم ابو 13 شهر دا؟؟ ..عيبوا لي …الصين ايضا لديها تقويم مختلف …

اعتقد اننا نحن الموظفون في الارض يجب ان نأتي الى كلمة سواء في موضوع شهور يوليوس قيصر واوغستين ..بتاع اغسطس دا …شهرين كل واحد فيهم 31 يوم ؟؟ مالو بس لو بقت الشهور دي 25 يوم ..فيها شنو ؟؟ ..اليوم الخامس والعشرين دا بالذات ..تمشي تدخل البطاقة في الصراف ..مستسفرا عن الرصيد ..يجيبك بان رصيدك هو عشرة الف جنيه …اها تمشي بيها وين دي؟؟ احسن تخليها خميرة للمرتب الجاي …اجمل ما قرأت في هذا الامر ..ما كتبه احدهم على الحائط الاسفيري ( يخطرك الصراف ان حسابك 15 درهم ..ثم يقول لك ..هل تريد اجراء عمليات اخرى ؟؟ .طيب هات زبادي صغير )…

لابد من فعل شئ عاجل ..يعني اما الشهر يبقى قدر الماهية ..او الماهية تبقى تكمل الشهر …وبما ان صوتنا قد بح في زيادة الرواتب والمخصصات ومحاولة دعم السلع الاساسية ..ولم نفلح في ذلك ..خلونا نجرب قصة التقويم دي ..ولنا في قصة البكور اسوة حسنة ..جرينا الساعة بكامل قوانا العقلية ولم يقل لنا احد ..من انتم ؟؟؟ ..خلاص نتمها ونقصر الشهر …شوفوا لينا حل يا جماعة ..ان شا الله تلغوا يوم 25 دا من الشهر …الخمسة ايام الاخيرة من الشهر ينطبق عليها قول البلابل (هي شوية من عمر الزمان ..لكن كتيييرة علي انا )…

ناهد قرناص