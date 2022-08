بالفيديو.. “اللعبة الخبيثة” تضرب نيويورك مجددًا.. فلنبقَ يقظين!

أشارت أربع هجمات غير مبررة في جميع أنحاء مدينة نيويورك الأمريكية، كان آخرها على امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا، إلى عودة “اللعبة” الخبيثة، وهي تحدٍّ مثير للامتعاض في الشارع، حيث يحاول البلطجية أن يجعلوا شخصًا بريئًا مطمئنًا، فاقدًا للوعي بضربة واحدة.

وألقت الشرطة القبض على شخص يدعى جاهايم ديفيد، أمس السبت، بتهمة الاعتداء على رجل في مركز للتسوق بمدينة نيويورك بالضرب، لدرجة فقدان الوعي.

ويُظهر فيديو لكاميرات المراقبة، كيف أقدَمَ “ديفيد” على لكْم الرجل البالغ من العمر 36 عامًا من الخلف، وأسقطه أرضًا.

ونقل المسعفون الضحية إلى مركز مستشفى بروكديل الطبي؛ حيث تسبب الهجوم في إصابة جسدية حادة، إلا أنه غادر المستشفى بحالة مستقرة.

وأفادت الشرطة بأن الضحية لا يعرف المعتدي، ولم يتم تبادل الحديث بينهما قبل أن يلكمه الرجل.

واعتُقِل “ديفيد” من قبلُ بتهمة العنف الأسري، بعد أن لكمَ صديقته البالغة من العمر 20 عامًا في وجهها؛ مما أدى إلى تضرر شفتها؛ كما نقلته “سكاي نيوز عربية” عن الشرطة؛ حيث يأتي الهجوم وسط تصاعد كبير في معدلات الجريمة في منطقة بيغ آبل.

وبشكل عام، ارتفعت الجريمة بنسبة 36% عن العام الماضي؛ وفقًا لإحصاءات شرطة نيويورك، مع ارتفاع الاعتداءات الجنائية بنسبة 20% تقريبًا عن نفس الوقت قبل عام واحد.

وقد كان “تحدي الضربة القاضية” قد توقف لفترة أو جزئيًّا، ولكن من الواضح أنه لم يتوقف نهائيًّا؛ حيث قال الخبير مايكل الكازار، المحقق المتقاعد في شرطة نيويورك وأستاذ مساعد في كلية جون جاي للعدالة الجنائية: “عادت ألعاب الضربة القاضية. الهجوم على سكان نيويورك حقيقي للغاية.. علينا أن نبقى يقظين طوال الوقت، وننظر في كل الاتجاهات”.

وأضاف: “ليس فقط المرضى عقليًّا هم من يرتكبون هذه الاعتداءات. هناك أفراد غاضبون ومملون ووقحون يعرفون أنهم لن يحاكموا”.

