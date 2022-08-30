بقيت محتار بين افركش الخطوبة واكسر خاطر الوالد والأهل ودي صعبة وبين أكسر خاطر البت دفعتي 😪





استشارة

الاستهتار يعرضك للحظر

اقسم بالله انا اقول الحق

أنا شاب عمري ٢٨ سنه خاطب قربتي من الدرجه الاولى عمرها ١٨ او ١٩ سنه لينا سنه إنسانه ممتازه وملتزمه وناس بيتهم رجال وإخوانها زي اخواني والحاله واحده مافي بينا اي حدود. ٢٠١٨ الوالد الله يديهو العافيه كلمني انو عايز يخطب لي بت اختو ( اللهي عمتي) وانا عمتي دي بحبها شديد والله لانو عمه واحده وقلت ليهو خير ونسيت الموضوع. مشيت اشتغلت في ولايه من ولايات السودان وفي الشغل اتعرفت على واحده من الزميلات إنسانه راقيه وممتازه ومتدينه ودفعتي في السنه الاتخرجنا منها بس انا جامعه وهي جامعه تانيه وبحكم الشغل والورديات كان في إعجاب من الطرفين ثم تحول إلى حب واعترافات بين الطرفين الكلام دا نهاية ٢٠١٩ _٢٠٢٠ وحاليا نحن الاثنين مغتربين وفي نفس الدوله. لمن كلمت الاهل قلت ليهم عايز أخطب البت دفعتي دي. الوالد دقه جرس وقال لي انت زمن اديتني كلمه أنك تزوج بت أختي عايز تنط وتكسر بخاطري فقولت ليهو أبشر وكلمت اخوانها والخطوبه تمت. والبت دفعتي كلمتها قولت ليها ناس البيت اعترضو وهي بكل طيبة نفس قالت لي رضي اهلك وحاولنا نسيب بعض وما قدرنا كل مره بنرجع وبنكون أقوى من الأول وقالت لي ما عايزه حاجه في الدنيا دي غير نكمل مع بعض. فبقيت محتار بين افركش الخطوبه واكسر خاطر الوالد والأهل ودي صعبه وبين أكسر خاطر البت دفعتي 😪 ياريت الردود تكون منطقيه وشكراً.

* متداول