كشفت الرائد (خلا) بجيش الأمة سابقا ستي مريومة عن حقيقة ضعف وتشاكس الحمدكة في الحكم





اعترافات رائد خلا

كلام منسوب لجون قرنق: (بأن حزب الأمة عنده حلتين واحدة مع الحكومة والثانية مع المعارضة. فهو مع التي تجهز أول). والبلاد تخطو نحو اختيار رئيس وزراء بعد أن تم تكليف لجنة بذلك. هنا ظهرت بوصلة الحزب تماما. حيث كشفت الرائد (خلا) بجيش الأمة سابقا. ستي مريومة بت سيدي اللمام عن حقيقة ضعف وتشاكس الحمدكة في الحكم.

فذكر موقع سودان اليوم قولها: (أنا وحمدوك ووزراء حكومته تجربتنا كانت محدودة جدا كرجال دولة. وخبراتنا كانت محدوده ومتواضعة). بل رفعت الغطاء تماما عن كل ما تحدثنا عنه سابقا من هوان الكفوات: (كنت أجد ارتياح في التعامل مع المكون العسكري أكثر من مجلس الوزراء المدني. وتعين السفير عمر قمر الدين تدخل في عمل وزارتي لكن أعمل شنو؟.

ومؤتمر باريس تدخل خارجي تم فرضه علينا. نعم الخارجية وصلت الدرك السحيق في القرارات. نحن لا نملك خبرة. والمشاكل بيننا كمكون مدني كانت كبيرة وأعمق. وحكومة حمدوك ارتكبت نفس أخطاء الإنقاذ). سيدتي الجنرال خلا من يعوض الشعب ما ضاع منه طيلة فترة الحمدكة؟. ولماذا الاصرار على إعادتكم للحكم مرة ثانية وأنتم كما وصفتي؟.

خلاصة الأمر دعي النواح. فالمسيرة قاصدة صنعاء الإنتخابات وإن طال السفر. هنا مربط الفرس. ماذا أعددتي من زاد لبلوغ تلك الغاية؟. علما بأن البعاتي (المؤتمر الوطني) قد إنتهى من كل متطلبات الإنتخابات. وفي انتظار ضربة البداية. سعادة الرائد خلا إن تجربتكم كترلة من خلف تركتور الشيوعي في الفترة الإنتقامية قد حان دفع فاتورتها الآن (ويا الضايقين حلوها مرها تضوقوا).

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٢/٨/٣١

