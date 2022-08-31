



• غداً سيعايش شتات الثورة المصنوعة حدثاً لم يكن يخطر لهم علي بال.. إنها الحقيقة المرّة .. والصدمة التي لم يكونوا يتوقعونها حتي في أسوأ كوابيسهم ..

• السفير الأمريكي الجديد لدي السودان سيقدم أوراق اعتماده ..لمن؟! ..سيقدمها للفريق البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد انقلاب 25أكتوبر ..والأيام التالية !!

• لاعزاء لشتات الحرية والتغيير ..تقديم السفير الأمريكي لأوراق اعتماده للبرهان يعني عملياً إعتراف أمريكا بحكومة الأمر الواقع في السودان ..أمريكا لا تقدس بقرة الديمقراطية ..أمريكا تدور مع مصالحها حيث دارت ..أمريكا طوت عملياً صفحة ما يُسمّي بالمدنيين في السودان ..

• الصورة ستكون مؤلمة لمن كانوا ينتظرون نجدة أمريكا ..سنعود للتعليق علي الصورة والإطار غداً بإذن الله ..وحتي ذلك الحين نذكر الشتات الثوري بما قاله الرئيس عمر البشير ذات يوم : ( المتغطي بأمريكا .. عريان ) ..

• سيتبينوا النُصح َ ضُحي الغد !!

عبد الماجد عبد الحميد