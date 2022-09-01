اسحق احمد فضل الله يكتب: الضربة….

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عثمان…

لا تحتاج إلى شرحنا… يكفي أن تجلس أمام الشاشات اليوم.. ومنذ يومين …. انظر إلى بغداد اليوم لترى بعينيك السودان.. غداً…

والحكاية هي::

الجهات المقتتلة هناك في شوارع بغداد وساحاتها

هي… الشعب

والشعب قسموه..

ثم شحنوه

ثم سلحوه

أسلحة كثافتها تتحدى الجيش والأمن….

من فعل هذا…. ولماذا

والتفكيك هناك هو تحويل الشعب إلى فئتين.. أو ثلاث

والتفكيك في السودان.. هو.. تسعون حركة مسلحة.. وأحزاب.. و…

وهناك شحنوهم…. والشحن في السودان يبلغ العنصرية..

و….. المؤهلات التي فجرت بغداد وطرابلس.. السودان محشو بأضعافها

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ونموذج التفكيك.. للضرب القادم.. سيء آخره حكاية لقاء كرتي وحميدتي.. أمس الأول

واللقاء هذا.. هو إشاعة (وكذبة) محسوبة بذكاء يصرخ صراخاً بأن أصابع مخابرات متمرسة هي من صنع هذا…

(واللقاء يرسله إلى مونت كاروو.. أو مونت كارلو مكتب صاحبه معروف.. ولعلنا نعود إليه)

لكن ما يعنيه اللقاء… الكاذب هو…

بغداد.. ما يدمرها هو الاقتتال بين قوى لها وزن ثقيل

وفي السودان الجهات التي لها وزن ثقيل هي.. الإسلاميون.. والدعم السريع

وضرورة تفجير الوضع بينهما

والكذبة للانتشار الواسع تنظر وتجد أن لقاء كرتي الشهر الأسبق مع التلفزيون.. كان شيئاً يكتسح الإعلام

والكذبة.. تجد أن صناعة الخراب.. لا بد لها من تدبير شيء يقود حميدتي غصباً عنه.. للعداء مع الإسلاميين

و(غصباً عنه) تعني فصل ما بينه وبين الإمارات.. من صلة ممتدة

والكذبة تدبر الضربة بحيث تجعل كرتي يقول لحميدتي إن من صنعك.. ليس هو البشير.. بل الحركة الإسلامية

والجملة ما يراد منها هو الإيحاء للجمهور أن الدعم السريع هو جيش الإسلاميين… وهكذا يصبح جهة في الصراع…

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والإشاعة الأخيرة هذه.. ما يكشف عريها هو.. أنها تغطي كل المواقع أمس الأول في ساعة واحدة

واللهفة البلهاء هذه تكشف أن من صنع الكذبة هو جهة تريد اصطياد شيء….

وابتلاع إذاعة مونت كارلو للكذبة يكشف أن الكذبة وصلت إلى الإذاعة الكبيرة هذه من جهة كبيرة… فالإذاعة المحترمة/ مونت كارلو../ لا تبتلع أي شيء يلقى إليها.. من كل عابر سبيل….

والسيل كله…. سيل الإشاعة هذه.. والإشاعات قبلها… السيل يعني أن الجهات كلها تشعر أن الأمر في السودان يوشك أن يحسم….

وبعض الجهات تقرأ المشهد برصانة… فاللواء صديق إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة يقول إن الحزب يقبل حكومة الأمر الواقع…

والجملة تعني أن الحزب.. يشعر.. بأن السودان يواجه الخراب الذي يقوده فولكر.. ومن هم مع فولكر..

واللواء الوقور يعرف أن المرأة تلك.. سوف تقفز غداً لإنكار.. أو استنكار… ما قاله صديق….

والمرأة ديك.. سوف تسمع غداً…. أو الأسبوع القادم… أن مبادرة الجد تدخل على البرهان أمس بأسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة…

وأن… وأن

شيئاً واحداً سوف يجعل المرأة ديك لا تدري ما تقول

فالمرأة ديك.. سوف تجد أن المؤتمر الوطني مشغول الآن بإغاثة.. المنكوبين….

و….. لعلها تفعل ما فعلته كتائب قحت حين قامت لمنع وصول الإغاثة

وكتائب قحت يعلن بعضها في فخر أن شبابها منع طائرة الإغاثة.. من الهبوط

…….

عثمان….

هذه هي بعض مؤهلات انفجار السودان القادم

ما لم يقف الإسلاميون.. والجميع ضد الخراب….

وإن كان المنع يصبح صعباً مع ناس.. زي دي…

الناس الذين يصلحون.. وقوداً جيداً.. للتفكيك.. والحريق

يبقى.. أننا نقول أعلاه ( إذاعة مونت كارلو…. والمقصود هو موقع مونت كاروو)..

صحيفة الانتباهة