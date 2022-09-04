تفاصيل إلغاء اجتماع السفير السعودى والامريكي مع قحت وغياب المكون العسكري وماذا قال مناوي





1 ألإجتماع لم ينعقد بسبب تشدد قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في قصر الإجتماع على مشاركة الأطراف الدبلوماسية والمكون العسكري وجبريل إبراهيم ومني اركو مناوي بإعتبارهم شركاء إتفاق السلام وهو ما تم رفضه من جانب مناوي الذي أبلغ أحد السفراء الوسطاء انه يمثل منظومة تحالفية أسمها التوافق الوطني وهو رئيس الاتصال والتواصل السياسي وأنه لن يحضر بدون مجموعته او يشارك دون علمهم وانه _مناوي_ غير ملزم بما تراه مركزية قحت بشأن المشاركين او إشتراطاتهم

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حضر اليوم _مساء السبت _ للإجتماع مني مناوي وجبريل إبراهيم وعلي عسكوري ود.عمر عثمان وسبقهم السفير السعودى والسفير الامريكي . وحضر كذلك الهادي إدريس والطاهر حجر . ولم يصل _حتى لحظة إنفضاض الاجتماع دون إنعقاد _ ممثلي المكون العسكري الذين غابوا . كما حضر من جانب مركزية الحرية والتغيير بابكر فيصل الذي أجرى إتصالات ودخل في نقاشات مع السفيرين بشكل خلق حالة من الإمتعاض.

محمد حامد جمعة

