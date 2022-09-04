فيديو: سورة الجن بصوت الشيخ محمد عثمان حاج علي تشعر بأنك تسمعها لأول مرة





عندما تسمع سورة الجن بصوت الشيخ محمد عثمان حاج علي تشعر بأنك تسمعها لأول مرة، وحي عجيب ورسالة أعجب، وَأَنَّا، وَأَنَّهُۥ وَأَنَّهُمۡ، ذلك البناء والتصوير الفني البديع، كما لو أنها تتصاعد بين جبال مكة إلى السماء، وأذكر أننا كنا في معية شيخ أنور أبو القاسم وقد طلب من أحد القراء تلاوتها في جلسة خاصة، سألته هل فيها دلالات لم تظهر بعد، فأومأ برأسه،



وأصبحت منذ ذلك الوقت اتوقف عندها متى سمعتها. سورة الجن، كشفت لنا عالم تلك المخلوقات الخفية، منهم الصلحُونَ ومِنهم دُونَ ذلك، حين أدركوا أن السماء حجبت عنهم وقصفتهم الشهب والحمم، فلم يستطيعوا معرفة ما يراد بمن في الأرض، كما كان يحدث في السابق، وانتشروا لمعرفة السبب حتى وجدوا النبي يصلي صلاة الفجر بثلة من المسلمين الأوائل في تهامة، واستمعوا إلى ذلك القرآن العجب، فأمن منهم من آمن،

لكنها أيضاً، تتضمن وحدة موضوعية، ولا تخفى مكيتها، ومعاني التوحيد فيها، حتى إذا مررت بتلك الآية عرفت مكانة بيوت الله والدعاء لرب الكون الذي لا شريك له، طلباً لأي شيء، “وأَنَّ المَسَٰجِدَ لِلَّهِ فلا تَدۡعُواْ معَ اللَّهِ أَحَدٗ”، بالتأكيد هى سورة عظيمة وفي قرأتها وتأملها فضل كبير، ومع شيخ محمد عثمان سوف تألفها وتحسها .

عزمي عبد الرازق

