نصائح ومعلومات هامة حول مشاكل البناء في السودان





#مافي حاجة اسمها خافجة لتصريف مياه السقف (كسار طوب وجير وتخمير ) ده اجتهاد فهلوي .

#سقف الخشب ما تعمل فوق ليهو مونة اسمنت للميول… ده تشريع .

#الخرصانة خلطة لها خاصية نفاذية الماء … يعني سقف الخرصانة حاينقط ..حاينقط .

#ردم البيت بعد البناء ب مخلفات ردم ..او حتي ب تراب (الحفر الأول ) غلط … جيب ردمية مخصصة ومندلها جيدا علي طبقات لاتتعدي ٢٠ سم لكل طبقة .

#دايما خلي إلارتفاع داخل البيت اعلي من الحوش او السهلة … وارتفاع السهلة اعلي من الشارع .

#يا حلوين .. السيراميك والبلاط ما بعملوهم علي ردمية ولو اتمندلت الف مرة … لازم طبقة خرصانة بيضاء ..ويا حبذا لو بشبكة حديد … عشان تسريب الماء ما يقوم بالبلاط.

#تصريف ماء السقف والحيشان ما توصله بالسابتك تانك لانو بكون معاه رملة ما بتلاحظ ليها وبتنزل تملأ السابتك او تضطر لتنظيفه كل فترة … وممكن تقفل مواسير التصريف مع مرور الزمن وخصوصا اذا كانت الميول ضعيفة … وصلها ب منهول يرسب الاتربة

#الحمامات السيراميك او البلاط لا يحميها من التسريب … لابد من عزل ارضي كامل .

#رش الحيشان بالموية كل يوم بيأدي لتسريب المياه تحت البلاط وتحت المنزل وده بكون مستودع مائي غير مرئي بيأثر علي أساسات المنزل ولو كانت مسلحة ، لأنها بتتسرب للاعماق وبتضعف قوي تحمل التربة ومن ثم هبوط الاساسات .

#ما تشتكي من موية المطرة البتجيك بالشباك… لأنك مشيت ل بتوع الالمونيوم او حتي الحداد واشتغلت بي رغبتك ومزاجه … يا جميل الشغلانة دي تحديدا علاجها من الأول إشراف مهندس …ايوه ..نعم …تصنيع وتركيب الابواب والشبابيك ومواصفاتها.

#ما تشتكي وتقول بوماستك البيت من الخارج (قشرت) ولونها اتغير…. لانو الشغلانة دي عندها مواد مخصصة وطريقة تنفيذ مخصصة .

#ما تقول الغرف بتقشر البوهية والبوماستك من جوة لانو الشغلانة دي اسبابها ممكن تكون تسريب ..وممكن تكون خلطة الأسمنت وممكن تكون عرانيس البناء او البياض او حتي مواد النقاشة او طبقات النقاش وطريقة تنفيذها … وبالمناسبة بوهية الحديد غير بوهية الخشب وغير بوهية الالمونيوم … وكذلك البوماستك انواع واستخدامات …..وقع ليك .

#يا حبايب حكاية (المصاص ) دي ازية للبيت لو عملتها داخل البيت … ولو عملتها خارج المنزل بتأذي مستخدم الشارع وممكن تسبب كارثة .. وما تقول لي عملناها وما عملت شئ وليها سنين .. بجي يومها وتعمل كارثة .

#ياخي ما تخزن اثاث واسمنت وطوب وخلافه في سقف او اسلابة السقف المعلقة او في اي طابق … السقف مصمم حسب وظيفة معينة وباحمال محددة … تردم سااي ما ينفعش الكلام ده بيأثر مع الزمن علي السقف والمباني …الا ان كان مصمم كمخزن او مأخوذ في الاعتبار للشغلانة دي .

#الميول الجيدة للسقوف العادية من زنك او اخشاب اهم شئ ممكن تعتمد عليه في التصريف الجيد وليس المعالجات العشوائية .

#السقف الخرصاني الاخير ما تعمل ليهو خافجة ولا بلاط ولا سيراميك للعزل المائي … توجد حلول عزل كثيرة …..يعني مثلا عوازل السقف غير عوازل تحت الارض …. ومنها الخرصانة الرغوية أن كان السقف الاخير او إستخدام عوازل كخيارات اخري ومتنوعة.

ومواد العزل معظمها بتتأثر بالحرارة وتقلبات الطقس وعشان كده ما بتعمل كطبقة نهاية بل لها ما بعدها من معالجات .

#الكهرباء ..بتحتاج مهندس كهرباء وليس كهربائي هبتلي قاعد تحت ضل شجرة ، عشان التوصيل يكون علمي وصحيح وده بالمناسبة بيقلل ليك من صرف الكهرباء وبيمنع خطر الماس الكهربائي في الحوائط عند الأمطار وبمنع ويقلل من خطر حرائق المكيفات و الاسلاك اللي ما بتتحمل ضغط الحمولة بسبب أخطاء التوصيل واختيار المواد الجيدة …عشان تحافظ علي أرواح وممتلكات الساكن والمستخدم .

#كثير من مواد البناء فيها مشاكل مواصفات والسوق أصبح(قمامة منتجات العالم والصين والهند تحديدا اللي التاجر السوداني بشتريها بمواصفاته هو الرديئة والقليلة السعر) ستكلفك الكثير من صرف المال ووجع الراس …

#ياخوانا الرملة والخرصانة عندها مواصفات وبتأثر تأثير بالغ في جودة وقوة منشأتك… افهم الكلام ده عشره مرات … اشتر الأفضل والاجود وريح بالك وده شغل المهندس .

#ياخوانا مع وافر التقدير استشير مهندس وما تستخسر اتعابه ، افضل ليك من معاناة ما بعد السكن .

#طبعا في البعض بفتكر انو مهمة المهندس الخريطة وتنفيذ الاساسات او بالاكثر الطابق الأرضي…. وبعدها يتفولح ويمش يلقط في عمل البياض والنقاش والسيراميك والبير والسابتك والكهرباء وبيفتكر انو بوفر في قروش ، بدل ما يجيب مهندس ويشيل الشئ (الفلتكاني ) … اها ده شغل الفهلوة يعني صرفت ملايين ومليارات..تجي تستخسرها في إشراف ومتابعة … وبعدها تجي تشتكي.

#طبعا في كثيرين بفتكروا الصنايعي الجيد ممكن توكل اليه عملية التنفيذ … يعني واحد يقول ليك جبت لي بناء نضيف خلاص … لا ياعمك … الشغلة ما نضافة .. الشغلانة أصول الصنعة … نوع الطوب والرمل ونسبة الخلط ونوع ربط المباني وسمك العرنوس وفنيات كثيرة دي مهمة المهندس المشرف .

وحتي تركيب السيراميك تشتري بالغالي وتصرف … وتجيب صنايعي يشتغل شغل يبدو جميلا .. ويركب ليك البورسلين فوق طبقة اسمنت ……ويللله بعدها تبدأ المشاكل…وهكذا النقاش وخلافه …وده بنجي ليهو في تفاصيل لاحقة .

#عندنا مشكلة عدم التخصصية دي …واي زول عايز يشتغل اي حاجة وبشرع في اي حاجة …ممكن يكون دكتور ويوصف ليك علاج وتمشي تصرفه من الصيدلية مباشرة عشان ماتقابل استشاري وتقول قروشو كتيرة ..تخيل ممكن تشخيصو يجنبك شراء الدواء من أساسه.

#وبالمناسبة.. كده ..ارخو اضنينكم بناء اللود بيرنق المدور بالطريقة المنتشرة دي غلط عشرة مرات … لاعندو كود هندسي ولا مرجعية … ده شغل نجر …في حاجة اسمها (strip foundation) … الأساس الشريطي ..اذا ماعايز تشتغل اعمدة وكده …. معظم خسائر الأمطار والسيول من آفة اللودبيرنق دي .

#ماتستري بيت جاهز من غير مهندس استشاري .. وتتأكد انه المهندس لم يأت للموقع ويتفرج عليه ويديك رايه…لا خليهو يعمل تفتيش وكشف أساسات ويكتب تقرير فني ..وادفع ليه ..حتي ولم.. لم تشتري لانو جنبك خسائر كبيرة ممكن تتعرض ليها لو المبني فيه مشاكل اساسية لا تبدو للناظر .

#يا حلوين الملاريا علاجها انواع … وعشان كده عايز فحص وعليه تحديد نوع الدواء … يعني ما كل وجع رأس وكسير جسم وحمي … ملاريا …فشنو ماتبلع ساااي ..وتجيب لي روحك فشل كلي بدل ملاريا 😎 .

#ومن ناحية … الصنايعية والمعلمين والمقاولين حبايبنا ونص الشغل واصله ومن غيرهم مافيش هندسة … بس من غير تركيب مكنة مهندس 😎.

#امطار خير وبركة .

#شفتوكيف

مجدى الفاضل سعيد

