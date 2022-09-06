الحكيم: وكر المطلقات !! قصة اعجب من العجب





#وكر_المطلقات !!

قصة اعجب من العجب

شقيقان يسكنان بمنزل الأسرة طلق الاكبر زوجته ثم سافر وتزوج وتركها مع اربع اطفال بالمنزل.

فظلت المطلقة تزن في سلفتها ذات الست أطفال تكلمها عن حريتها والعيال لا يتحكم فيهم شخص حتى تطلقت هي الأخرى

خرج الشقيق الثاني وتركها واطفاله الست في المنزل.

تحكي لي بنفسها :

بدأت العلاقة جميلة في البدء ثم تطورت لمشاكل مريعة ، حتى جاء الشقيق وقسم المنزل بيننا وبنى حمام آخر ورضيت بالنصيب الاصغر رغم كثرة عيالي فقط لا ادري هل رغقة في رضاها أم خوفا منها.

هي تشعرني أنها قوية تخاف منها نساء الحي وتمرمط اكبر دقن في الشارع.

وانا التي تعودت ان قوتي في ضعفي اصبحت اتطلع لاصير مثلها.

اصبح أهل الحي يتندرون على المنزل يسمونه وكر او عش المطلقات ومرات العذَبات !

كأنه ليس باسرهم مطلقات!

وللاسف تدفع المطلقة ثمنا قاسيا في مجتمعاتنا القاسية

ومن عجبي ان المنزل المجاور خلا ؛ فقامت الاولى باحضار شقيقتها وهي مطلقة ايضا فسكنت فيه !

الجيران ينظرون الى المنزل وجواره كمصدر مشاكل للحي من إرتفاع الاصوات فيه وكثرة المشكلات بداخله وخارجه .

وللاسف زاد تنمر وتندر اهل الحي حتى سمي الشارع بشارع المطلقات

وللاسف يبالغ آخرون فيقولوا المطلوقات ، تخيلوا !!

ووصل الامر لنعت العيال

ثم المراقبة المستمرة ( ده منو الليلة الدخل بيت المطلقات تلقاو .. ؟)

– ما ولد مطلقة لازم يعمل كدة

حتى اذا قلت كلمة اراجع بتاع الدكان او بوكسي الخدار قالوا .. شوف بتتكلم كيف .. عدم الرجال كعب !

بنتي عادت من زيارة جدتها في المستشفى ليلا مقدمها خالها فقالوا عدم الوليان كعب.

وما اتعس المسكينة ان تطلقت في مجتمع قميء !

حاول ابو الستة العودة لأم عياله فأبت تحت زن سلفتها، فانطلق وتزوج وانجب.

ناصحت الزوجة أم الست اطفال وهي شقيقة صديق قديم أن تترك المنزل باي ثمن خشية الهمز واللمز.

والباب البجيب الريح…

تذكرت الأعشى من كبار علماء السلف طلب منه صديقه الاعرج – وهو من العلماء – أن يمشي معه فرفض قائلا : حتى لا يتندر الناس بناا اعشى واعرج ، قال اذا يأثمون بالغيبة ونسلم نحن ، قال الاعشى ولم لا نسلم نحن وهم اذا تفرقنا !!

واكرر لا اقول ان الطلاق عيب بل ان المجتمع الجاهل بغيض

المهم اتصلت علي أم الستة تبكي تريد العودة لزوجها بأي ثمن

قلت لها وهل ستتركك سلفتك ستزن في دماغك

قالت لي بهذا النص الله ينتقم منها.. تاني بباريها

المهم تم بيع المنزل بثمن بخس لاحد الجيران

و…

نواصل

محمد هاشم الحكيم