فيديو: المقام السوداني او أسلوب التلاوة ببلادنا عكس قراء الديار الاخرى التلاوة عندنا سهلة منبسطة





#المقام_السوداني

أنصح للباحثين عن أصحاب بصمات مميزة في التلاوة بالشيخ #محمد_عثمان_الحاج_علي . أظنه إمتداد لمكنوز ومدخر نعم الله ومواهبه في تمييز المقام السوداني في التلاوة . وأكرر اني إستعارتي للوصف من ملاحظة للشيخ عبد الجليل النذير الكاروي لقراء القران المنحدرين من سهول كردفان .

ود الحاج يمتاز بخامة صوتية بها جاذبية غربية للأمانة حرت في ضبطها وصفا . ولم يسعفني تدبر مباحثي او إجتهادات السؤال في طرح مواصفة معينة حولها . فهو تقريبا يجمع في مسار واحد لونية تمنح السامع الإنصات بين حضرتي التدبر وشيوع أجواء من النزول في لحظة من التركيز . بطريقة مشجنة دون ان يشعر المتابع ان القارئ الذي أمامه يجهد نفسه .

2

المقام السوداني او أسلوب التلاوة ببلادنا . فعكس قراء الديار الاخرى التلاوة عندنا سهلة منبسطة كجغرافيا الامكنة . عكس ما أحسه أحيانا في تلاوات أخرى لغير السودانيين . تشعر فيها بحضور إجهاد النفس وأثقال الحناجر . مما يجعل حتى حالات (الوقف) مثل برهة إستراحة للتالي وللسامع معا . بينما الوقف في المقام السوداني يتميز باليسر ويسهل فيه إنتباه التدبر او إلتقاط (القطع) بين مشهد واخر والإنتقال سواء بالإكمال او تحول المشهد الخاص بمسار السورة من اية لأخرى او لقطة لأخرى وهذا حديث أخر في بيان الخواص القصصية للقران الكريم .

3

أكرر مناشدتي لمن هم أعلم . وأكثر إلماما بالتلاوة وشؤون خدمة القران الكريم . بالإنتباه الجاد وفي ظروف وإتساع وتمدد ثورات التقانة والإتصال ما يمكن ان يؤسس لحزمة منصة تجمع شيوخنا وتسجيلاتهم في حزمة مرقمنة مبذولة كوقف . وأظن ان هذه النسخة من المقرئين السودانيين . القدامى والجدد . صدقة سودانية يجب ان تجرى لصالح هذا الوطن . هذه النماذج لا تقل ان لم تكن أفضل وأميز . من امثلة ذاع صيتها _جزاهم الله خيرا_ وليس في الامر حسد قدر ما انه رغبة صادقة في ان تطرق هذه الاصوات من السودانيين بخاصية أصواتها مشارق الارض ومغاربها .

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من يملك.رقم هذا الشيخ فليرسله لي بالخاص

محمد حامد جمعه

