صفعة جديدة في وجه الشعب السوداني.. سكان حي الراقي عليهم الرد علي بروباغندا السفير الأماراتي





• صفعة جديدة في وجه الشعب السوداني ..

• سفير دولة الأمارات بالسودان يقوم بحملة نظافة لإزالة الأوساخ من المنطقة المحيطة بمقر إقامته ..

• السفير يقيم في حي الراقي جنوب الخرطوم .. ومنطقة سكن سفير الأمارات بالسودان من المناطق الراقية بالخرطوم وهي منطقة حديثة النمو السكاني والعمراني ..

• سكان حي الراقي عليهم الرد علي بروباغندا السفير الأماراتي ..هل تتكدس الأوساخ حقاً جوار منزل السفير أم أنه قرر تقديم هذه الصورة الصادمة ليقول لسكان الحي : لقد أزكمت زبالتكم أنوفنا ..

• مايحدث من السفراء الأجانب في بلادنا يؤكد بلسان الفعل أنهم أصبحوا أوصياء علي السودانيين ليس في مجال الشأن السياسي وحسب ..وإنما حتي في أقوي نقاط ضعفنا كشعب بات عاجزاً حتي عن نظافة شوارعه وأحيائه وتركنا المجال للسفير الأماراتي ليعلمنا كيف ننظف المساحات والساحات أمام بيوتنا ..

• سفير الأمارات الذي يتأفف عن نظافة المساحة أمام بيته أسرته في بلاده ، يضع كمامته ويأخذ مكنسته ليعلّم السودانيين كيف يزيلون الأوساخ عن طرق أحيائهم الراقية !!

عبد الماجد عبد الحميد

