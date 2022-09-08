قرار وزير مالية السودان “جبريل” ينذر بتجفيف الموانئ





قرار جبريل ينذر بتجفيف الموانئ

قرار وزير المالية بعدم انزال اي بضائع غير مستوفية للاجراءات المصرفية .. خطير وكارثي ومدمر.. وسيحدث ازمة وربكة في حركة التجارة والصناعة بالبلاد.. ستمتنع البواخر عن شحن البضائع للسودان لان مهمتها حمل الحاويات وتفريغها وهي غير مسؤولة بالطبع عن الاجراءات التى تتم غالبا في ارض الميناء كما ان الحاويات لا يتم شحنها وهي مصنفة مستوفية وغير مستوفية..

لا ارى اى فرق بين القرار وتتريس طريق الشرق كلاهما سيوقف حركة الوارد…

من هو المستشار الذى اشار لجبريل باتخاذ مثل هذا القرار ، البلاد مقبلة على كارثة اقتصادية ستوقف حركة الحاويات وتؤدي لتجفيف الميناء..

محمد عبدالقادر

