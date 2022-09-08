



• شتات الحرية والتغيير أعلن في تصريحات صحفية اليوم إنهم يخططون لعصيان مدني شامل لإسقاط مايسمونه بالإنقلاب العسكري ..

• العصيان المدني بضاعة بائرة جربتها قوي الثورة المصنوعة من قبل وفشلت فشلاً ذريعاً صار محل تندر وسخرية الشارع السوداني العريض ..

• قلنا إن مطالب العاملين في قطاع الكهرباء موضوعية ومعقولة .. ومع هذا لايزال الخلاف قائماً معهم حول العقوبات المقترحة بتخفيض الأحمال وصولاً لمرحلة الإطفاء الكامل .. وما أعلمه أن حواراً وطنياً صريحاً تم داخل غرف التحكم في الكهرباء إنتهي إلي ضرورة الإبتعاد عن تخفيض الأحمال والإطفاء حتي لايتضرر المواطنون المغلوبون علي أمرهم ..

• هذا الحوار أحبط المخطط التخريبي الذي سعت إليه فلول الشيوعيين والبعثيين ومن خلفهم مدراء الشركات في قطاع الكهرباء ..

• مايجب أن (تقتنع) به قوي وشتات الحرية والتغيير أنهم بلا رصيد شعبي في الشارع السوداني ..وبلا قواعد حقيقية داخل مؤسسات الدولة ..

• هذه هي الحقيقة المرة التي ترفض قوي الثورة المصنوعة التسليم بها ..وتحتاج لصفعة جديدة علي وجهها لتفوق من سكرة الزخم الجماهيري الذي بات سراباً يحسبونه ماء !!

• موعدكم نهاية الشهر الجاري مع الحرية والتغيير والتي تهدد بإضراب وعصيان مدني شامل لإسقاط إنقلاب البرهان !!

عبد الماجد عبد الحميد

