فتوى من عالم سوداني: لمن تمشي لبتاع محل تقوليهو أديني كاش و أديك بنكك





تواصلت مع الشيخ عبد الحي يوسف مرة أخرى فيما يخص مسألة التحويلات البنكية

فرد علي بكل أدب و تواضع

بالآتي :

ومعذرة فما تبينت السؤال على وجهه، والقول الصواب هو ما أشرت به أنت؛ إذ الصورتان الأوليان مصارفة لا يجوز فيها مبادلة مال بمال من جنسه متفاضلا، وأما الصورة الثالثة فهي حوالة



فجزى الله خيرا شيخنا عبد الحي يوسففهو مدرسة في التواضع والرجوع جزاه الله خيرا

يعني

لمن تمشي لبتاع محل تقوليهو أديني كاش و أديك بنكك

ما صح يشيل منك فائدة

لابد أن تكون مثلا بمثل

و العكس لو مشيت قلت ليهو هاك بنكك و أديني كاش

لازم يكون مثلا بمثل من غير فائدة

لكن لو مشيت أديتو كاش و قلت ليهو حول لي المبلغ ده لفلان مثلا في مكان تاني و قاليك بشيل عمولة ماف حرج لانها حوالة دي

مصطفى ميرغني

