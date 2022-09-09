هل شراء السمسم والذرة في البورصة احتكار؟ شيخ سوداني يفتي





تاقوا لينا ناس القضارف وكردفان للفتوى دي

#حكم_احتكار_الطعام ؟

وهل شراء السمسم والذرة في البورصة احتكار ؟

#ملحوظة: هذه فتوى جماهير العلماء والائمة الاربعة والشيخ بن باز والعثيمين والالباني والقرضاوي و غيرهم )

شراء الطعام وقت الرخاء وترك بيعه حتى يصل السعر الحقيقي ليس احتكارا ، لان الناس لا تحتاج اليه الآن.

اما الاحتكار المحرم شرعاً هو اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق، في وقت حوجة الناس اليه وهو محرم ومن يفعله آثم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «المحتكر ملعون»، وقوله: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة، فقد بريء من الله، وبريء الله منه»

وكذلك الشراء بكميات مضاربة بغرض صنع ندرة لزيادة السعر محرم

اما شراء الحبوب في الموسم رخيصة باقل من سعرها الحقيقي والذي تحدده عادة البورصات العالمية والانتظار حتى تصل السعر الحقيقي لا حرج فيه .

محمد هاشم الحكيم

