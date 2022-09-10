الجزولي: بعيدا عن الدروشة السياسية.. لماذا ندعم البرهان مجانا ؟!





بعيدا عن الدروشة السياسية

لماذا ندعم البرهان مجانا ؟!

إذا أراد التيار الوطني العريض تقديم دعم لسلطة البرهان أمام سعي اليسار لإسقاطه يجب أن لا يكون دعما مجانيا وأن تكون هذه هي مطالبه :

1/ قطع العلاقة مع الكيان الصهيوني فورا .

2/ طرد بعثة الأمم المتحدة وتقييد حركة الدبلوماسيين وتواصلهم مع القوى السياسية والمجتمعية ومحاكمة كل من يتواصل مع السفارات من غير إذن وزارة الخارجية .

3/ إلغاء جميع التعديلات التي أجرتها حكومة قحت على القوانين بعد 17 اغسطس 2019 .

4/ فتح اتفاق جوبا لتعديلات جوهرية وجذرية وحسم فوضى السلاح .

5/ محاكمة الفاسدين من حكومة قحت علنا لا سيما لجنة التمكين وإزالة تمكينهم المخالف لقانون الخدمة المدنية .

6/ تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية فورا .

7/ الشروع الفوري في التجهيز لإنتخابات حرة ونزيهة بعد فترة أقصاها 18 شهرا .

8/ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان إستقلالية الأجهزة العدلية وإبعادها عن التسييس .

9/ ضبط إيقاع وأنشطة جميع القوات النظامية وقياداتها تحت إمرة القائد العام وتوجهات هيئة أركان الجيش .

10/ حسم جميع مظاهر الفوضى وفقا للقانون وبسط هيبة الدولة .

تقديم أي دعم مجاني للبرهان لا يشتمل على هذه المطالب البديهية وبجدية هو دروشة سياسية لا يؤمن معها عودة الأوضاع إلى أسوأ من ما كانت عليه قبل 25 أكتوبر .

اللهم هل بلغت

اللهم فاشهد

محمد علي الجزولي