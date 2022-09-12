رأي ومقالات

هل تعلم أن عدد المدارس في السودان حتى عام 1989 فقط 1334📍.. وأصبحت (..) في العام 2018

2022/09/12
مدارس6

هل تعلم⁉️⁉️
ان عدد المدارس الابتدائية في السودان منذ بداية تأسيسها سنة 1853 في عهد عباس باشا، وكان الناظر هو السيد رفاعة رافع الطهطاوي..وحتى عام 1989
، كان فقط 1334📍 مدرسة ( حكومية واهلية وتبشيرية).
و ان عدد المدارس منذ عام 1990و حتى عام 2018 اصبح 19,429📍
بزيادة = 📍18,095
# في ثلاثين عام فقط
⛔️ملحوظة هذه الاحصائية ناقصة إحصاءات عامي 2006/2007
⛔️ المصدر وزارة التربية والتعليم
واليونسيف
# اليوبيل الماسي ..75 عاماً من العطاء.
# الارقام لا تكذب.

سناء حمد

سناء حمد
سناء حمد العوض
2022/09/12