هل تعلم أن عدد المدارس في السودان حتى عام 1989 فقط 1334📍.. وأصبحت (..) في العام 2018





هل تعلم⁉️⁉️

ان عدد المدارس الابتدائية في السودان منذ بداية تأسيسها سنة 1853 في عهد عباس باشا، وكان الناظر هو السيد رفاعة رافع الطهطاوي..وحتى عام 1989

، كان فقط 1334📍 مدرسة ( حكومية واهلية وتبشيرية).

و ان عدد المدارس منذ عام 1990و حتى عام 2018 اصبح 19,429📍

بزيادة = 📍18,095

# في ثلاثين عام فقط

⛔️ملحوظة هذه الاحصائية ناقصة إحصاءات عامي 2006/2007

⛔️ المصدر وزارة التربية والتعليم

واليونسيف

# اليوبيل الماسي ..75 عاماً من العطاء.

# الارقام لا تكذب.

سناء حمد

